"Ya lo descubrirás", dice el presidente Trump al responder pregunta sobre si está considerando atacar carteles narcoterroristas dentro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este domingo la pregunta sobre si está considerando atacar carteles narcoterroristas dentro de Venezuela.

Durante un encuentro con la prensa, el mandatario republicano fue consultado sobre la situación luego de que la cadena CNN citó fuentes que aseguraron que Washington estaría contemplando un abanico de posibilidades para ejecutar ofensivas militares contra los carteles de la droga que operan en Venezuela, incluso dentro del país.

"Ya lo descubrirás", dijo Trump de manera sugerente en la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero Marine One rumbo a Nueva York, donde asistirá al Abierto de Tenis de Estados Unidos.

La cadena antes mencionada habló sobre una posible intervención en territorio venezolano que hace parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar el régimen de Nicolás Maduro, a quien el Gobierno del presidente Trump ha catalogado como jefe del denominado Cartel de los Soles y por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Actualmente, Estados Unidos lleva a cabo un despliegue naval en aguas de Latinoamérica y el Caribe, cerca de Venezuela, para combatir a los cárteles de la droga en el marco de las operaciones antinarcóticos y antiterroristas ejecutadas por el Ejército.

La tensión aumentó con el ataque de EE. UU. a una supuesta lancha narcotraficante que salía de Venezuela y donde murieron once llamados "narcoterroristas".

Posteriormente, el Pentágono confirmó que dos aviones militares F-16 pertenecientes al régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada en aguas internacionales en el marco de las operaciones antinarcóticos y antiterroristas.

En respuesta, Estados Unidos sumó diez aviones de combate F-35 al despliegue que ya incluía siete buques de guerra, un submarino nuclear, varios aviones P-8 y más de 4.000 marines.