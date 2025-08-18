"Yo me cambié y tú no": Zelenski sorprendió por su cambio de vestimenta en reunión con Trump y confrontó a periodista que lo criticó en su última visita

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para encontrar una salida a la guerra que llevan hace varios años con Rusia.

El mandatario ucraniano no pasó desapercibido ante las cámaras de la prensa, pues prefirió tener un cambio en su vestimenta, a diferencia de los atuendos militares que lo habían caracterizado desde el inicio del conflicto con Putin.

"No me lo puedo creer. ¡Me encanta!", mencionó Donald Trump cuando su homólogo bajó del auto en la Casa Blanca.

Todo parece indicar que Zelenski quería impactar de otra forma a la opinión pública estadounidense luego del polémico episodio que protagonizó en su anterior reunión con Trump.

Su atuendo, caracterizado por una camisa sin corbata, abrigo largo y pantalón negro, no pasó desapercibido ante la prensa, incluyendo el periodista conservador Brian Glenn, quien había criticado fuertemente al presidente de Ucrania por no vestir de traje en el Despacho Oval.

En medio de la rueda de prensa, Glenn no dudó en señalar el cambio de aspecto del presidente y decidió elogiar su traje.

"Presidente se ve fantástico con ese traje", comentó el periodista, a lo que Trump respondió que estaba completamente de acuerdo con la apreciación.

"Ese fue el que te atacó la última vez, ¿ves? Ahora es un buen tipo", añadió Trump.

Curiosamente, Volodímir Zelenski aceptó el elogio, pero también le respondió al periodista, pues no olvidó las críticas del pasado.

