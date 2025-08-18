Autoridades ucranianas confirman la muerte de 14 personas en bombardeos rusos, previo a la reunión Trump - Zelenski en la Casa Blanca

Este lunes, previo a la reunión entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en Washington, autoridades ucranianas confirmaron la muerte de 14 personas en bombardeos rusos, según recoge AFP.

Sobre el deceso de varias personas en un conjunto de apartamentos en la ciudad de Kharkiv, el gobernador de dicha demarcación, Oleg Synegubo, se pronunció en la red social Telegram.

“El ataque redujo a escombros parte de un edificio residencial de cinco pisos y provocó incendios en al menos tres pisos”, dijo el funcionario.

El ministro del Interio ucraniano, Igor Klymenko, acotó que "siete civiles, entre ellos dos niños, murieron en el ataque", mientras “23 personas resultaron heridas”.

Klymenko también reportó que que otras tres personas murieron y más de 20 salieron lesionadas de un ataque en la región de Zaporizhzhia.

La ciudad cercana a la frontera rusa también fue alcanzada horas antes por un misil balístico que hirió al menos a 11 personas, dijo el alcalde Igor Terekhov.

A su vez, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, los bombardeos rusos mataron a cuatro personas en asentamientos aún bajo control ucraniano.

Otra región atacada fue Odesa. Allí, según medios ucranianos, varios drones rusos provocaron un incendio en una instalación de combustible.

Estos ataques se producen mientras el presidente ucraniano y el jefe de Estado de la unión americana se reunen en Washington para abordar la posibilidad de poner final a la guerra entre Moscú y Kiev.

En esa reunión también participan: la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente finlandés Alexander Stubb, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

La invasión rusa a Ucrania, también conocida como la guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014.

Se trata, según expertos, del mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento, se han dado varias conversaciones para poner punto final a esta oscura página en la historia contemporánea de Europa.