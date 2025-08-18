"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski visitó este lunes la Casa Blanca, en Washington, para reunirse con Donald Trump en medio de la búsqueda de una salida negociada al conflicto con Rusia.

"Es un honor tener al presidente de Ucrania con nosotros", dijo el presidente Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca.

El mandatario ucraniano aseguró que su país vive “todos los días bajo ataques, con niños muertos”. “Necesitamos parar esta guerra para parar a Rusia, necesitamos la ayuda de los países europeos y Estados Unidos”, agregó.

Por su parte, el presidente Donald Trump indicó que durante la reunión se habló de la posibilidad de una reunión trilateral entre Ucrania y Rusia, con Estados Unidos de por medio. “Estamos esperando una reunión trilateral”, indicó.

“Vamos a trabajar con Rusia y Ucrania y vamos para trabajar para que funcione”, añadió.

“Creo que el mundo entero está cansado de esto, y lo vamos a terminar”, indicó.

Trump también se refirió a la reunión que mantendrá con los líderes europeos, entre ellos, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, este lunes en la Casa Blanca.

“Hoy vamos a reunirnos con grandes líderes para hablar sobre esto”, dijo en referencia al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El jefe de Estado norteamericano insistió en su propuesta de un acuerdo definitivo de paz, en vez de un alto al fuego. “No creo que necesiten un alto al fuego”

A diferencia de la reunión pasada en Washington entre los dos mandatarios, esta vez el trato entre ambos fue gentil. Zelenski comenzó agradeciendo a Estados Unidos por la ayuda brindada desde el comienzo de la guerra en 2022.

Trump prefirió no responder si enviará ayuda militar a Ucrania, aunque sí prometió garantías de seguridad. "Habrá mucha ayuda", dijo el mandatario estadounidense sin dar detalles específicos sobre dicha ayuda.

"Les daremos muy buena protección y muy buena seguridad", subrayó.

Trump anunció, además, que después de las reuniones de este lunes mantendrán una conversación telefónica con Putin.

"Espera mi llamada cuando terminemos esta reunión", señaló.