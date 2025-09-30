NTN24
YouTube aceptó pagarle 22 millones de dólares a Donald Trump por la suspensión de su cuenta tras el asalto al Capitolio de 2021

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: EFE
El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro.

En las últimas horas se conoció que el gigante del streaming de videos y música YouTube ha aceptado pagarle una jugosa suma al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a batalla legal que sostenían.

YouTube aceptó pagarle la suma de 22 millones de dólares por la demanda que le impuso el líder republicano por la suspensión de su cuenta en la plataforma tras el asalto al Capitolio en 2021.

La empresa filial de Google es la última red social, después de Meta y X, en sellar un acuerdo judicial con el mandatario republicano.

Las principales plataformas sociales y webs de videos eliminaron las cuentas de Trump después de que sus seguidores atacaran la sede del poder Legislativo, por temor a que promoviera más violencia con afirmaciones falsas de que el demócrata Joe Biden había hecho fraude en las presidenciales de 2020.

El republicano, de 79 años, presentó acciones legales contra estas empresas por censurar su discurso.

El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall, para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca", según el escrito.

Además de los 22 millones de dólares para el proyecto del salón de baile de Trump, YouTube acordó pagar 2,5 millones de dólares a otros aliados de Trump, entre ellos la American Conservative Union.

Trump publicó un mensaje compartido en su propia red Truth Social el lunes por la noche que dice que "esta GRAN victoria demuestra que la censura de las grandes tecnológicas tiene consecuencias".

Y añadió que los republicanos "lucharon por la libertad de expresión y ¡GANARON!".

X, la red social de Elon Musk, llegó en febrero a un acuerdo por unos 10 millones de dólares para cerrar una demanda presentada por el magnate republicano contra la empresa y su antiguo director, Jack Dorsey.

Un mes antes, Meta hizo lo propio, en este caso se comprometió a pagar 25 millones de dólares, 22 de los cuales irán destinados a la creación de una biblioteca presidencial.

