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Ciencia

Devuelven momia de niño indígena a su comunidad en Suramérica: fue encontrada congelada en 1905 durante expedición militar

junio 1, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Comunidades indígenas - Foto EFE/ Momia - Foto de referencia Canva
Comunidades indígenas - Foto EFE/ Momia - Foto de referencia Canva
El 'Niño del Chañi' fue retirado en dos cajas envueltas en coloridas telas artesanales, en medio de coplas que pedían permiso a los dioses.

La momia de un niño del período incaico, que había sido encontrada congelada en 1905 a casi 5.900 metros en una montaña del noroeste de Argentina, fue restituida a la comunidad indígena local tras pasar cerca de 119 años en un museo de Buenos Aires.

El llamado "Niño del Chañi", en referencia a la montaña de la provincia de Jujuy, donde fue hallado, había sido ofrendado a la edad de entre 5 y 7 años como parte de un ritual sagrado de sacrificio inca conocido como "capacocha".

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Desde entonces permaneció en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ser considerado un hallazgo arqueológico relevante, pero las comunidades indígenas de la región de la Puna reclamaban su restitución como un ancestro que fue arrancado de su territorio.

"Este pequeño niño tiene mucho para decirnos sobre nuestra identidad. Es un ser querido, es un abuelo nuestro que se durmió para mostrarnos la historia de nuestra cultura y formas de vida, de las cuales algunas perduran", dijo Clemente Flores, líder de la comunidad indígena El Angosto, que junto a las de El Moreno y Sol de Mayo, del pueblo kolla, celebraron su regreso.

Los habitantes de la Puna, en una zona semiárida, consideran la restitución de la momia como una reivindicación de su cosmovisión en momentos en que afirman ser ignorados por firmas mineras que explotan litio en salares de la zona y denuncian que la extracción pone en riesgo la provisión de agua.

Las autoridades del museo y de la UBA pidieron disculpas a la comunidad kolla por la demora en la restitución, la cual consideraron un acto ético, de justicia y reparación histórica.

"Esta devolución nos enseña qué es lo que tenemos que transformar de nuestras conductas en el campo de la ciencia y que no todo es en pro de la ciencia", señaló Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quien recordó que el territorio incaico en la época previa a la conquista española llegaba hasta el actual norte argentino.

El 'Niño del Chañi', quien fue hallado en el Nevado del Chañi por una expedición militar y andinista con un ajuar textil, fue retirado del museo por Flores en dos cajas envueltas en coloridas telas artesanales, en medio de coplas que hablaban de su regreso a la montaña y un pedido de permiso a los dioses.

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El jueves, la momia del niño finalmente llegó a la localidad jujeña de El Moreno (Argentina), donde la comunidad indígena celebró su llegada con una serie de ceremonias y rituales. Aún no está definido el destino final de sus restos.

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