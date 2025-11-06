NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Agujero negro

El agujero negro que generó el brillo más potente del universo: 10 billones de veces más brillante que el Sol

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Sistema solar | Foto Canva
El episodio se presentó cuando el planeta Tierra aún era joven y liberó miles de destellos que hoy en día se siguen percibiendo.

Un reciente estudio de la revista científica Nature Astronomy detalla el registro de uno de los eventos más luminosos de la historia del universo, ocurrido hace más de 10 millones de años.

Todo empezó en el 2018, desde el Observatorio Palomar en California: una cámara captó un brillo con una intensidad 10 billones de veces superior a la del Sol. Su origen se dio cuando el coloso cósmico despedazó y devoró a una estrella gigante que se acercó demasiado.

Según los científicos es el destello más energético y brillante jamás observado originario de un agujero negro supermasivo. Posee una masa de unos 300 millones de soles y se encuentra en una galaxia situada a 10 mil millones de años luz de la Tierra.

El autor principal del estudio, Matthew Graham, indicó que “al principio, realmente no creíamos los números sobre la energía”.

La luz y/o energía ultravioleta es de ~10⁵⁴ ergios, lo que representa la conversión completa de aproximadamente una masa solar en radiación electromagnética, detalla el informe.

Una de las anomalías más extrañas de este descubrimiento es que la estrella destrozada tenía entre 30 y 200 veces la masa del Sol.

Además, “la estrella se acercó tanto que fue estirada hasta volverse larga y delgada … Ese material luego espiralizó alrededor del agujero negro mientras caía”, así dando paso a un estallido deslumbrante, narró la astrónoma K.E. Saavik Ford, coautora del estudio.

Pese al tiempo, “el destello todavía se está desvaneciendo” destaca Graham. Sin embargo, se espera que deje de brillar durante unos 11 años aproximadamente, recalcó el estudio.

De acuerdo con DW, ante el resultado que este episodio marcó en el espacio, el descubrimiento permitirá a los investigadores “examinar la interacción de los agujeros negros supermasivos con su entorno en las primeras etapas del universo”, de acuerdo con la astrofísica del Centro Harvard-Smithsonian.

