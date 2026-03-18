Macron presenta el buque de guerra más grande de Europa que llevará por nombre "Francia Libre" y servirá como portaviones de propulsión nuclear

El presidente francés Emmanuel Macron anunció este miércoles que el próximo portaaviones de propulsión nuclear de Francia se llamará "France Libre" (Francia Libre), en un intento del país por reforzar su estatus como gran potencia marítima.

Una vez finalizada su construcción, el buque de guerra, que sustituirá al único portaaviones del país, el Charles de Gaulle, y que entrará en servicio en 2038, será el mayor buque de guerra jamás construido en Europa.

Macron dijo que el buque recibiría el nombre del movimiento de la Resistencia francesa que el general De Gaulle lideró contra la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

"Quería que nuestro futuro portaaviones siguiera los pasos del general De Gaulle. Su vida, su destino", dijo Macron en un astillero en la ciudad occidental de Indret, cerca de Nantes, donde se construirán los dos reactores nucleares del buque.

"Nuestro nuevo portaaviones se llamará Francia Libre", añadió.

"Este nombre honra la memoria de los hombres y mujeres que se alzaron contra la barbarie”, añadió.

En diciembre, Macron anunció el inicio de la construcción del nuevo portaaviones, un proyecto cuyo coste se estima en 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares).

Maqueta del buque de guerra anunciado por Macron - Foto: EFE

En aquel momento, les dijo a las tropas francesas en los Emiratos Árabes Unidos que, "en una era de depredadores", Francia "debe ser fuerte para ser temida".

"Para seguir siendo libres, debemos ser temidos. Para ser temidos, debemos ser poderosos", dijo este miércoles Macron.

Antes de la ceremonia, Macron publicó un vídeo de 30 segundos en el que destacaba algunos de los momentos de mayor orgullo de Francia y sus logros tecnológicos.

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Con una música vibrante de fondo, el vídeo mostraba imágenes del Charles de Gaulle, submarinos, tropas, aviones a reacción surcando el aire, trenes de alta velocidad y a la astronauta francesa Sophie Adenot, que lleva en el espacio desde mediados de febrero.

"Francia es salvaje", se leía en las letras blancas escritas en inglés que aparecían en el vídeo.

En las últimas semanas, el presidente ha subrayado repetidamente las ambiciones marítimas de Francia.

Se prevé que la construcción del casco del futuro buque de guerra comience en la ciudad portuaria occidental de Saint-Nazaire en 2031.

Francia es uno de los dos países del mundo que operan portaaviones de propulsión nuclear. Estados Unidos cuenta con 11 de estos buques.

El Charles de Gaulle fue comisionado en 2001 y es el mayor buque de guerra jamás construido para la Armada francesa.

El nuevo buque de guerra será mucho más grande que el Charles de Gaulle, de 42.000 toneladas y 261 metros (856 pies) de eslora.

Pesará casi 80.000 toneladas y tendrá aproximadamente 310 metros de largo. Con una tripulación de 2.000 personas, podrá transportar 30 aviones de combate, así como drones de combate.