Delcy Rodríguez destituye a Walter Gavidia, exesposo de Cilia Flores, de la Corporación 'Juntos Todo es Posible'

Este lunes 30 de marzo, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, removió a Walter Gavidia de su cargo como presidente de la Corporación 'Juntos Todo es Posible'.

Gavidia, exesposo de Cilia Flores, capturada y llevada ante la justicia de Estados Unidos, fue sustituido por el vicealmirante Aníbal Coronado.

La salida de Gavidia forma parte de un "proceso de reorganización interna" y depuración dentro del chavismo, tras el arresto y extracción del dictador Nicolás Maduro.

Antes de su destitución, Gavidia estaba a cargo de supuestos proyectos de infraestructura en Venezuela.

La destitución de Gavidia, cabe el apunte, se da en medio de la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores.

La Corporación 'Juntos Todo es Posible' es un ente "gubernamental" creado en mayo de 2025.

Dicha instancia, según el régimen venezolano, en teoría, "se dedica a apoyar a las comunidades en la ejecución de grandes obras, rehabilitación de infraestructura urbana, embellecimiento de espacios públicos, alumbrado y proyectos territoriales mediante la autogestión".

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En cuanto a Cilia Flores, este lunes, el medio de comunicación The Wall Street Journal, dio a conocer que la 'primera dama de la narcodictadura' dirigía una dinastía criminal familiar llamada 'El Jardín de Flores'.

La pareja de Maduro habría concedido rutas del narcotráfico a familiares cercanos utilizando empresas estatales como PDVSA, así como infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía), como el exclusivo hangar presidencial, para transportar cargamentos de drogas, además de ordenar asesinatos.