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Artemis II

La impresionante fotografía del atardecer de la Tierra tomada desde Artemis II que recordó imagen de hace más de 55 años tomada desde Apolo 8

abril 7, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
La imagen fue captada mientras la tripulación de Artemis II orbitaba la cara oculta de la Luna

La histórica misión Artemis II, que desde el pasado miércoles sobrevuela la Luna, ha dejado en pocos días imágenes sin precedentes que captan la grandiosidad de el sistema solar visto desde el espacio.

Los astronautas de Artemis han logrado capturar sorprendentes imágenes de los cuerpos espaciales, incluida la misma Tierra.

Recientemente, la NASA dio a conocer una impresionante fotografía que muestra el atardecer de la Tierra desde Artemis II. La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como "puesta de la Tierra" ("Earthset").

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La imagen fue captada mientras la tripulación de Artemis II orbitaba la cara oculta de la Luna. Allí se observa una parte la forma esférica de la Tierra desde la Luna y algunos cráteres del satélite en primer plano.

PUESTA DE LA TIERRA. 6 de abril de 2026. La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar”, publicó la NASA.

Esta fotografía llega más de 57 años después de la célebre imágen hecho por la misión Apolo 8 del "amanecer de la Tierra" ("Earthrise"),

Cabe recordar que la legendaria foto "Earthrise" del Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

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Más temprano, la NASA reveló una impresionante fotografía del eclipse solar que vio la tripulación de la Misión Artemis II tras su viaje a la órbita del satélite natural de la Tierra.

La imagen muestra cómo la Luna eclipsa al Sol en una “vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado”.

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