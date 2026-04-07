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Martes, 07 de abril de 2026
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NASA revela impresionante foto del eclipse solar que vio la tripulación de Artemis II

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Eclipse solar Misión Artemis II - NASA
Eclipse solar Misión Artemis II - NASA
La fotografía fue captada el lunes 6 de abril de 2026 poco después de que los astronautas emprendieron el camino de regreso a la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló una impresionante fotografía del eclipse solar que vio la tripulación de la Misión Artemis II tras su viaje a la órbita del satélite natural de la Tierra.

La imagen, que además fue divulgada en las redes sociales de la Casa Blanca, muestra cómo la Luna eclipsa al Sol en una “vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado”.

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La fotografía fue captada el lunes 6 de abril de 2026 poco después de que los astronautas emprendieron el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días.

“Totalidad, más allá de la Tierra. Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado”, escribió la Casa Blanca en la descripción de la fotografía, que fue divulgada mediante la plataforma de redes sociales X.

Los astronautas de la cápsula Orión (Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen) concluyeron su sobrevuelo al satélite natural terrestre y emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra.

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Durante el momento cumbre del viaje, cuando pasó por detrás de la Luna, la tripulación estuvo cerca de 40 minutos completamente aislada de cualquier comunicación con la Tierra.

Por otro lado, la tripulación batió el récord anterior de 400.171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Es decir, que la misión actual superó la marca anterior, para alcanzar 406.771 kilómetros de distancia.

Fue el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, una misión de prueba que busca abrir el camino a un regreso a la superficie lunar en 2028.

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