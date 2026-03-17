Israel publica impactante video de ataques a la milicia Basij, señalada de la sangrienta represión de las recientes protestas masivas en Irán

Este martes, el Ejército de Israel anunció que está atacando posiciones de la fuerza paramilitar Basij en la capital de Irán, Teherán, luego de anunciar el abatimiento del comandante de dicha milicia voluntaria del régimen iraní.

"La Fuerza Aérea ha atacado, en las últimas horas, a soldados y posiciones de la unidad Basij que estaban desplegadas en todo Teherán", publicó la Fuerza Aérea en un mensaje en X.

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La publicación estuvo acompañada de un video de lo que, según aseguró, era un ataque en la capital iraní. La grabación muestra imágenes aéreas de una calle en la que municiones de precisión impactan y desatan una explosión.

El video se conoció este martes después de que Israel anunciara la muerte del comandante de Basij, Gholamreza Soleimani, en un ataque aéreo, al mismo tiempo que afirmaba haber asesinado al jefe de seguridad nacional, Ali Larijani.

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A la fecha, el régimen iraní no ha confirmado ni la muerte de Soleimani ni la de Larijani.

En un video, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que los ataques contra ambos blancos forman parte de los esfuerzos israelíes por debilitar el control de las autoridades y abrir el camino a un levantamiento del pueblo contra el clero.

“Estamos debilitando este régimen con la esperanza de brindar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de la noche a la mañana, ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino”, dijo.

Cabe mencionar que la milicia Basij es señalada de la sangrienta represión de las recientes protestas masivas en Irán, donde murieron miles de personas, según reportes de varias ONG.