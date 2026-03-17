NTN24
Martes, 17 de marzo de 2026
Martes, 17 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Israel publica impactante video de ataques a la milicia Basij, señalada de la sangrienta represión de las recientes protestas masivas en Irán

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra el régimen de Irán - Captura de video
Ataques de Israel contra el régimen de Irán - Captura de video
La Fuerza Aérea divulgó un video en el que se ve un ataque aéreo en Teherán.

Este martes, el Ejército de Israel anunció que está atacando posiciones de la fuerza paramilitar Basij en la capital de Irán, Teherán, luego de anunciar el abatimiento del comandante de dicha milicia voluntaria del régimen iraní.

"La Fuerza Aérea ha atacado, en las últimas horas, a soldados y posiciones de la unidad Basij que estaban desplegadas en todo Teherán", publicó la Fuerza Aérea en un mensaje en X.

o

La publicación estuvo acompañada de un video de lo que, según aseguró, era un ataque en la capital iraní. La grabación muestra imágenes aéreas de una calle en la que municiones de precisión impactan y desatan una explosión.

El video se conoció este martes después de que Israel anunciara la muerte del comandante de Basij, Gholamreza Soleimani, en un ataque aéreo, al mismo tiempo que afirmaba haber asesinado al jefe de seguridad nacional, Ali Larijani.

o

A la fecha, el régimen iraní no ha confirmado ni la muerte de Soleimani ni la de Larijani.

En un video, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que los ataques contra ambos blancos forman parte de los esfuerzos israelíes por debilitar el control de las autoridades y abrir el camino a un levantamiento del pueblo contra el clero.

“Estamos debilitando este régimen con la esperanza de brindar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de la noche a la mañana, ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su propio destino”, dijo.

Cabe mencionar que la milicia Basij es señalada de la sangrienta represión de las recientes protestas masivas en Irán, donde murieron miles de personas, según reportes de varias ONG.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Medio Oriente

Teherán

Ataques

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Analista explica las implicaciones que tendrían los países de la OTAN al asumir defensa del Estrecho de Ormuz

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Probablemente va a tener un abogado de oficio": abogado explica por qué Maduro no podrá pagar su defensa con recursos públicos de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado con venezolanos en Chile. (AFP)
María Corina Machado

Así fue el emotivo encuentro de María Corina Machado con venezolanos en Chile: "Cada abrazo y encuentro con ustedes me ha hecho sentir en casa"

Nuevo ataque del Comando Sur a embarcación en el Pacífico - Foto: Captura
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos ataca nueva embarcación "operada por organizaciones terroristas" en el Pacífico: tres "narcoterroristas" murieron

Gustavo Petro - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Petro se pronuncia sobre cruces ilegales en frontera entre Colombia y Venezuela, y los califica de "avalancha de votación ilícita"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado con venezolanos en Chile. (AFP)
María Corina Machado

Así fue el emotivo encuentro de María Corina Machado con venezolanos en Chile: "Cada abrazo y encuentro con ustedes me ha hecho sentir en casa"

Nuevo ataque del Comando Sur a embarcación en el Pacífico - Foto: Captura
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos ataca nueva embarcación "operada por organizaciones terroristas" en el Pacífico: tres "narcoterroristas" murieron

Gustavo Petro - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Petro se pronuncia sobre cruces ilegales en frontera entre Colombia y Venezuela, y los califica de "avalancha de votación ilícita"

Régimen de Venezuela y Estados Unidos | Fotos EFE
Régimen venezolano

Senador de EE. UU. arremete contra el régimen y asegura que “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y los matones de Maduro son extremadamente preocupantes”

Ataque aéreo de Estados Unidosc contra el régimen de Irán - Foto: Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Vehículos, sistemas de misiles y bases iraníes fueron atacados por EE. UU.: Comando Central publicó video de las operaciones

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - AFP y EFE
Elecciones en Colombia

"Bienvenido, señor vicepresidente": con este video, Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial a la Presidencia de la República

Foto: Centcom
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. desclasifica y revela impresionantes videos de la destrucción de varios buques iraníes con capacidad para poner minas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre