NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Astrología

Científicos captan por primera vez los misteriosos “duendes rojos” en el cielo: así lucen las imágenes del fenómeno

octubre 30, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Astrología | Foto NASA
Astrología | Foto NASA
Este evento astrológico sucede en lo alto de la atmósfera terrestre a una altitud de entre 50 y 90 kilómetros.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En esta temporada donde están pasando muchos espectáculos estelares, llegaron los extraños y famosos “duendes rojos”, un fenómeno que es poco común con una presencia impredecible en los cielos.

o

Este espectáculo estelar fue registrado por primera vez en 1989. Desde esa época fueron llamados “duendes rojos”, debido a que son fenómenos que aparecen sobre las tormentas eléctricas con descargas que duran milisegundos y adoptan formas ramificadas o columnares de color rojo.

Su color y forma son presentadas por las explosiones de energía eléctrica en la atmosfera superior, originadas por tormentas eléctricas y, a diferencia de los rayos comunes, estos ascienden la atmosfera.

Recientemente, en Nueva Zelanda, los fotógrafos Dan Zafra y José Cantabrana, junto al neozelandés Tom Rae, captaron en los cielos la presencia de los “duendes rojos” junto a la Vía Láctea en una sola imagen.

El fotógrafo Dan Zafra comentó cómo percibió este espectáculo: “Estaba mirando justo hacia el punto donde apreció uno; vi un destello rojo fugaz, y no podía creerlo”, algo inusual, ya que este evento es conocido por ser difícil de captar con la vista humana.

Asimismo, el equipó expresó: “Fue uno de esos momentos en los que sabes que estás presenciando algo que probablemente nunca volverás a ver”, según declaraciones publicadas en BBC, además, sostiene que sus fotografías podrían ser únicas, debido a la captura de dos grandes episodios astrológicos.

o

El video captado por los fotógrafos muestra el paso de la Vía láctea con destellos rojos que desaparecen rápidamente en el cielo.

En años anteriores la presencia de los “duendes rojos” se hizo visible en Suramérica, en Chile, en el desierto de Atacama, donde el Observatorio Europeo Austral, mejor conocido por sus sigas en (ESO) captó el paso este inusual y asombroso evento

Finalmente, la oportunidad donde se puede captar la presencia de estos relámpagos rojos se da en tormentas muy potentes con observadores a cientos de kilómetros, acompañados por equipos de alta sensibilidad.

Temas relacionados:

Astrología

Estrella

Universo

Tormenta

Planeta Tierra

Fenómeno

Vía Láctea

Sistema Solar

Astronomía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Centro de datos - Foto de referencia Canva/ ChatGPT - Foto AFP
ChatGPT

Esta es la región sudamericana en la que empresa de ChatGPT planea construir un megacentro de datos sin precedentes para la inteligencia artificial

Eventos astronómicos octubre | Foto Canva
Galaxia

Eventos astronómicos desde hoy 15 de octubre: galaxias, lluvias de meteoros y conjunciones que podrás ver desde Colombia y Venezuela

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA resuelve sancionar a selección sudamericana para su debut en el Mundial 2026: no podrá contar con su gran figura

Centro de datos - Foto de referencia Canva/ ChatGPT - Foto AFP
ChatGPT

Esta es la región sudamericana en la que empresa de ChatGPT planea construir un megacentro de datos sin precedentes para la inteligencia artificial

Novak Djokovic y sus ganas de continuar su carrera deportiva a los 38 años - Foto: EFE
Novak Djokovic

Los deportistas que inspiran a Novak Djokovic a continuar su carrera deportiva a los 38 años

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El incógnito mensaje de César Farias en medio de los rumores sobre su acercamiento para convertirse en DT de La Vinotinto: "Nadie nos puede hacer sentir mal"

Donald Trump | Foto EFE
Estados Unidos

Trump vuelve a desafiar al sistema judicial y menciona una medida extrema: la Ley de Insurrección si bloquean los despliegues militares en EE.UU.

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

Petro se pronuncia sobre el colombiano que sobrevivió a ataque de Estados Unidos contra un "narcosubmarino" en El Caribe

Nicolás Maduro
Despliegue militar

Este es el mensaje que, según Maduro, le han hecho llegar militares del continente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda