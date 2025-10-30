Científicos captan por primera vez los misteriosos “duendes rojos” en el cielo: así lucen las imágenes del fenómeno

En esta temporada donde están pasando muchos espectáculos estelares, llegaron los extraños y famosos “duendes rojos”, un fenómeno que es poco común con una presencia impredecible en los cielos.

VEA TAMBIÉN El ser vivo hallado en el Pacífico que sorprende a la ciencia: lleva más de 400 años creciendo bajo el mar o

Este espectáculo estelar fue registrado por primera vez en 1989. Desde esa época fueron llamados “duendes rojos”, debido a que son fenómenos que aparecen sobre las tormentas eléctricas con descargas que duran milisegundos y adoptan formas ramificadas o columnares de color rojo.

Su color y forma son presentadas por las explosiones de energía eléctrica en la atmosfera superior, originadas por tormentas eléctricas y, a diferencia de los rayos comunes, estos ascienden la atmosfera.

Recientemente, en Nueva Zelanda, los fotógrafos Dan Zafra y José Cantabrana, junto al neozelandés Tom Rae, captaron en los cielos la presencia de los “duendes rojos” junto a la Vía Láctea en una sola imagen.

El fotógrafo Dan Zafra comentó cómo percibió este espectáculo: “Estaba mirando justo hacia el punto donde apreció uno; vi un destello rojo fugaz, y no podía creerlo”, algo inusual, ya que este evento es conocido por ser difícil de captar con la vista humana.

Asimismo, el equipó expresó: “Fue uno de esos momentos en los que sabes que estás presenciando algo que probablemente nunca volverás a ver”, según declaraciones publicadas en BBC, además, sostiene que sus fotografías podrían ser únicas, debido a la captura de dos grandes episodios astrológicos.

El video captado por los fotógrafos muestra el paso de la Vía láctea con destellos rojos que desaparecen rápidamente en el cielo.

En años anteriores la presencia de los “duendes rojos” se hizo visible en Suramérica, en Chile, en el desierto de Atacama, donde el Observatorio Europeo Austral, mejor conocido por sus sigas en (ESO) captó el paso este inusual y asombroso evento

Finalmente, la oportunidad donde se puede captar la presencia de estos relámpagos rojos se da en tormentas muy potentes con observadores a cientos de kilómetros, acompañados por equipos de alta sensibilidad.