Científicos de Venezuela hallan fósil del Ictiosaurio bebé de unos cien millones de años: Estos son los paleontólogos y así lucía el reptil

Científicos de Venezuela anunciaron el hallazgo de un fósil de Ictiosaurio bebé en el estado Táchira, un hito para las investigaciones de la evolución en nuestras tierras.

Un ictiosaurio era un reptil marino con una forma corporal aerodinámica, similar a la de un delfín o un tiburón, pero no estaba emparentado con ellos. Tenía cuatro aletas, una cola con una aleta dorsal y, a menudo, una aleta caudal vertical para propulsión. Sus grandes ojos estaban adaptados para la caza y, a diferencia de otros reptiles, daban a luz a crías vivas en lugar de poner huevos.

Científicos venezolanos

Aunque se considera un antepasado de los delfines, el Ictiosaurio bebé es pariente de la tortuga, y podría alcanzar los 25 metros.

El fósil hallado, un espécimen del período Cretácico, podría tener entre 100 y 145 millones de años, y se convierte en el primer ejemplar de Ictiosaurio registrado y documentado en territorio venezolano.

Ictosaurio, un pariente de la tortuga

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, confirmó el descubrimiento de un fósil de pez prehistórico y el ictiosaurio en el municipio Lobatera.

"Este hallazgo es producto de una alianza estratégica entre una comunidad de investigadores del Mincyt, IVIC, Fundacite Táchira y la UNEFM, instituciones que están realizando investigaciones paleontológicas para reescribir la historia paleontológica de Venezuela".

La campaña de prospección fue coordinada por Fundacite Táchira, con especialistas del IVIC y el Centro de Investigación Arqueológica, Antropológica y Paleontológica de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

El equipo realizó exploraciones en los municipios Francisco de Miranda, Jauregui (Sector La Quinta) y Lobatera.

Ubicación y contexto: En el municipio Jauregui, la misión logró ubicar la zona donde hace cerca de 30 años se hallaron los fósiles del Tachiraptor y Laquintasaura, colectando un diente de esta última especie. El Ictiosaurio fue encontrado en el municipio Lobatera.

El espécimen es juvenil, y su especie en etapa adulta podía alcanzar los 25 metros.

Este registro fósil ratifica el valor geológico de la región andina venezolana y subraya el rol estratégico de la investigación.