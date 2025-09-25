NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Hallazgo

Descubren inquietante origen de asteroide que impactó a la Tierra tras rastreo de investigadores junto a astrónomos aficionados

septiembre 25, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Asteroide 2023 CX1 - Foto AFP
Observatorios de todo el mundo unieron esfuerzos para estudiar cada aspecto: seguimiento de la órbita, observaciones en la atmósfera con óptica, infrasonido y ondas sísmicas.

Con la ayuda de aficionados, un grupo de investigadores pudo rastrear el curso de un asteroide hasta su impacto en el noroeste de Francia, lo que permitió recopilar información valiosa sobre su desintegración.

El 13 de febrero de 2023, el asteroide CXI se desintegró al entrar a la atmósfera en el norte de Francia, iluminando brevemente el cielo.

Siete horas antes, un astrónomo húngaro había detectado a 200.000 km de la Tierra este pequeño bólido de poco menos de un metro de diámetro y unos 650 kilos.

En un corto lapso, los científicos estadounidenses de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) lograron calcular la hora y el lugar de su caída con una precisión jamás alcanzada.

De inmediato, observatorios de todo el mundo unieron esfuerzos para estudiar cada aspecto: seguimiento de la órbita, observaciones en la atmósfera con óptica, infrasonido y ondas sísmicas.

En Francia, la red Fripon, creada hace unos diez años por el Observatorio de París y el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) para detectar meteoritos y recolectarlos, movilizó su red de profesionales y aficionados.

Un primer meteorito de 93 gramos fue recuperado dos días después del impacto en Saint-Pierre-le-Viger con la ayuda de los habitantes de la zona. En total fueron hallados una docena de meteoritos que ahora están en la colección del museo.

El conjunto de datos recolectados fue objeto de un estudio publicado en Nature Astronomy dos años y medio después.

El meteorito 2023 CXI se formó en el cinturón principal interno del sistema solar, entre Marte y Júpiter. Proviene de la fragmentación, hace unos 30 millones de años, de un objeto más grande perteneciente a la familia del asteroide Massilia.

Al atravesar la atmósfera, se desintegró "muy bruscamente dos veces" alrededor de 28 km de altitud, perdiendo 98% de su masa y liberando una energía masiva, explicaron los investigadores sobre el inquietante hallazgo.

Hasta la fecha solo 11 asteroides han sido detectados antes de su impacto y los meteoritos solo pudieron ser recuperados en cuatro casos, por lo que se trata de una primera observación específica excepcional.

"Es quizás la segunda vez que se observa una fragmentación como esta. Se trata probablemente de una cuestión de velocidad, ángulo de incidencia, de estructura interna de la roca", agregaron.

El 2023 CXI, de pequeño porte, no provocó daños, pero las simulaciones realizadas por los científicos muestran que este tipo de fragmentación podría causar daños en el suelo mayores que los de una desintegración progresiva, como la del meteorito en la ciudad rusia de Cheliábinsk en 2013.

Durante la caída de este asteroide de 20 metros de diámetro "hubo cinco fragmentaciones sucesivas que liberaron cada vez un poco de energía", precisaron.

La onda de choque, cabe recordar, hizo volar en pedazos los vidrios de esta siberiana, donde un millar de personas resultaron heridas.

