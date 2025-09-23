El asteroide 3I/ATLAS podría tener un origen tecnológico extraterrestre, según científico de Harvard

El cometa 3I/ATLAS, detectado por primera vez en julio de 2025, se ha convertido en uno de los mayores enigmas para la astronomía moderna.

Este cuerpo celeste es el tercer objeto conocido que proviene fuera del sistema solar, y desde su hallazgo ha desatado intensas especulaciones debido a su enorme tamaño, su composición química inusual y una trayectoria que desconcierta a los científicos.

De acuerdo con la NASA, 3I/ATLAS fue clasificado como un cometa interestelar gracias a su órbita hiperbólica, una característica que confirma su procedencia de otro sistema estelar.

Sin embargo, lo que más sorprende es que su núcleo tiene un diámetro estimado de 5,6 kilómetros, lo que lo hace mucho más grande que los otros visitantes interestelares detectados hasta ahora.

Además, las mediciones revelaron una proporción récord de dióxido de carbono en comparación con el agua, algo nunca antes observado en un cometa.

Este comportamiento anómalo ha llevado a Avi Loeb, reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard, jefe del Proyecto Galileo y director fundador de la Iniciativa Black Hole, a plantear una teoría que ha encendido el debate científico.

En un comunicado publicado a través de Cornell University, Loeb sugiere que 3I/ATLAS podría ser más que un simple cometa.

“3I/ATLAS alcanza el perihelio en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra… esto podría ser intencional para evitar observaciones detalladas con telescopios terrestres cuando el objeto es más brillante o cuando se envían dispositivos a la Tierra desde ese punto estratégico oculto”, explicó Loeb.

El científico incluso va más allá y advierte que el objeto “podría no ser un cometa común”, pues ha mostrado varias características anómalas, lo que abre la posibilidad de que tenga un origen tecnológico e incluso potencialmente hostil.

“Si esta hipótesis resulta correcta, las consecuencias podrían ser nefastas para la humanidad y posiblemente requerirían la adopción de medidas defensivas”, alertó.

Loeb añadió que las próximas observaciones serán decisivas. “Si los datos futuros indican la ausencia de una cola cometaria, nos enfrentamos a la tentadora posibilidad de que no heredó una velocidad aleatoria en el espacio interestelar, sino que fue enviado hacia el sistema solar interior por diseño”, afirmó.

Mientras la comunidad científica sigue recolectando datos con telescopios como el James Webb y el Hubble, el cometa 3I/ATLAS continúa su viaje, que se puede ver en vivo por la página oficial de la NASA.