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Ellos son los 4 astronautas que sobrevolarán la Luna tras más de cinco décadas

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Misión Artemis de la Nasa (AFP)
Misión Artemis de la Nasa (AFP)
Los astronautas de la NASA orbitarán la Luna y regresarán por primera vez desde el programa Apolo.

La NASA reveló los nombres de los cuatro astronautas seleccionados para la misión Artemis II, los primeros en viajar a la Luna en más de cinco décadas.

Los norteamericanos Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch embarcarán con su colega canadiense Jeremy Hansen el 1 de abril para un viaje de unos 10 días que consistirá en volar alrededor de la Luna, sin alunizaje.

Nacido en Baltimore, Reid Wiseman, de 50 años, se unió a la NASA en 2009 tras una larga carrera en la Marina estadounidense. Wiseman será el comandante de la misión.

En 2014 realizó una misión de 165 días en la Estación Espacial Internacional y luego fue jefe de la oficina de astronautas de la NASA.

Tras la muerte de su esposa por cáncer en 2020, crio solo a sus dos hijas, hoy adolescentes, a quienes explicó abiertamente los riesgos inherentes a su profesión y del viaje que está por emprender.

"Les dije 'Aquí está el testamento, aquí están los documentos (...) Y si me pasa algo, esto es lo que les va a pasar a ustedes'", contó. "Es parte de esta vida".

Victor Glover, de 49 años, veterano de la Marina y padre de cuatro hijas, fue seleccionado por la NASA en 2013 y será el piloto de la nave Orion.

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Su interés por el espacio comenzó al ver un lanzamiento del transbordador espacial de la NASA por televisión. "Pensé: 'De verdad quiero conducir uno de esos'".

Por su parte, Christina Koch, de 47 años, Ingeniera de formación y exploradora experimentada, será la primera mujer en integrar una misión lunar.

Desde niña soñaba con ser astronauta y creció viendo imágenes icónicas del programa Apolo.

Seleccionada también en 2013, ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con 328 días, y participó en la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres, junto a Jessica Meir.

"Siempre le digo a la gente: haz lo que te dé miedo", dice sobre su lema personal. "Y eso significa que tengo que seguir mi propio consejo".

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El canadiense Jeremy Hansen, de 50 años, completa la tripulación y será el primer no norteamericano en orbitar la Luna.

Expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense, ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en 2009.

Ha trabajado como enlace con la Estación Espacial Internacional y como instructor de nuevas generaciones de astronautas.

Cuenta que cuando era niño se cruzó con una fotografía de Neil Armstrong en la Luna, un momento que despertó su pasión por la exploración espacial.

Artemis II será su primer viaje más allá de la órbita terrestre. Con él, este padre de tres hijos cumplirá un sueño.

Ellos son los 4 astronautas que sobrevolarán la Luna tras más de cinco décadas - NASA
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