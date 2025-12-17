"La FIFA está cambiando las reglas del juego": Netflix anuncia videojuego basado en el Mundial 2026

Netflix anunció este el miércoles que añadirá un título de fútbol a su cartera de juegos basado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tendrá lugar en Norteamérica.

El gigante del streaming busca aprovechar el furor que genera el torneo más importante a nivel global del balompié para profundizar en su incursión en el segmento de los videojuegos.

El título de fútbol será desarrollado y publicado por Delphi Interactive, que también está ayudando a crear un juego premium de James Bond llamado '007 First Light', y en asociación con el organismo rector del que es conocido como el 'deporte rey', la FIFA.

Según Netflix, el juego se lanzará a tiempo para el acontecimiento deportivo más visto del mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá y está programado para comenzar el 11 de junio y terminar el 19 de julio del año que viene.

La empresa de la N roja también es actualmente la favorita para comprar varios de los activos de Warner Bros Discovery, incluidos sus reputados estudios de videojuegos, por un valor que circula en los 72.000 millones de dólares.

Las fuertes inversiones para impulsar las ambiciones de Netflix en el sector de los videojuegos han enfrentado una serie de desafíos en medio de algunos cambios de liderazgo y estrategia.

La empresa ha dado prioridad, entretanto, a juegos tradicionales y franquicias reconocidas como 'GTA: San Andreas' y 'Red Dead Redemption' de Rockstar Games, la famosa compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos adquirida por el distribuidor Take-Two Interactive.

La compra de los estudios de videojuegos de Warner Bros, que incluyen a los creadores de franquicias populares como 'Mortal Kombat', 'Batman Arkham' y 'Hogwarts Legacy', permitiría a la pionera del streaming entrar en el lucrativo mercado de los juegos de gran presupuesto.

El juego del Mundial se sumará entonces a una serie de ofertas que se pueden jugar en los televisores, incluidos otros como 'LEGO Party!' y 'Pictionary: Game Night', en los que los teléfonos celulares se utilizan como mandos, tales como los controles para las consolas tradicionales.