NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Netflix

"La FIFA está cambiando las reglas del juego": Netflix anuncia videojuego basado en el Mundial 2026

diciembre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Netflix/ Mundial 2026 - Fotos AFP
Netflix/ Mundial 2026 - Fotos AFP
El gigante del streaming continúa en la pelea por incursionar en el segmento de los videojuegos.

Netflix anunció este el miércoles que añadirá un título de fútbol a su cartera de juegos basado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tendrá lugar en Norteamérica.

El gigante del streaming busca aprovechar el furor que genera el torneo más importante a nivel global del balompié para profundizar en su incursión en el segmento de los videojuegos.

o

El título de fútbol será desarrollado y publicado por Delphi Interactive, que también está ayudando a crear un juego premium de James Bond llamado '007 First Light', y en asociación con el organismo rector del que es conocido como el 'deporte rey', la FIFA.

Según Netflix, el juego se lanzará a tiempo para el acontecimiento deportivo más visto del mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá y está programado para comenzar el 11 de junio y terminar el 19 de julio del año que viene.

La empresa de la N roja también es actualmente la favorita para comprar varios de los activos de Warner Bros Discovery, incluidos sus reputados estudios de videojuegos, por un valor que circula en los 72.000 millones de dólares.

Las fuertes inversiones para impulsar las ambiciones de Netflix en el sector de los videojuegos han enfrentado una serie de desafíos en medio de algunos cambios de liderazgo y estrategia.

La empresa ha dado prioridad, entretanto, a juegos tradicionales y franquicias reconocidas como 'GTA: San Andreas' y 'Red Dead Redemption' de Rockstar Games, la famosa compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos adquirida por el distribuidor Take-Two Interactive.

La compra de los estudios de videojuegos de Warner Bros, que incluyen a los creadores de franquicias populares como 'Mortal Kombat', 'Batman Arkham' y 'Hogwarts Legacy', permitiría a la pionera del streaming entrar en el lucrativo mercado de los juegos de gran presupuesto.

o

El juego del Mundial se sumará entonces a una serie de ofertas que se pueden jugar en los televisores, incluidos otros como 'LEGO Party!' y 'Pictionary: Game Night', en los que los teléfonos celulares se utilizan como mandos, tales como los controles para las consolas tradicionales.

Temas relacionados:

Netflix

Mundial 2026

Videojuegos

FIFA

Copa Mundial del Fútbol

Fútbol

Copa del Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Entretenimiento

Ver más
Danny Ocean | Foto: EFE
Danny Ocean

Así fue la emotiva presentación de Danny Ocean cantando el clásico venezolano ‘Alma Llanera’ en la ceremonia del Premio Nobel de Paz 2025

La cantante colombiana Shakira. (EFE)
Shakira

Shakira se sincera con su público durante uno de sus conciertos en Argentina: "Sigue pensando en él"

Ariana Grande - AFP
Ariana Grande

Condenado a pagar cárcel el hombre que se lanzó sobre la cantante y actriz Ariana Grande en el estreno de "Wicked: For Good"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Captura integrante ELN en España - EFE - AFP
España

"Se establecía como el tercer cabecilla del comando central": Policía de España capturó en Madrid a fugitivo colombiano integrante del ELN

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
Gobierno de Colombia

"Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición": Gustavo Petro cuestionó al régimen de Maduro tras quitarle el pasaporte al cardenal Porras

Guyana

Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EE.UU. en medio de tensiones con Venezuela

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Estados Unidos le propuso a Maduro "irse a Rusia", según senador que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre