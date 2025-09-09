Congreso de Estados Unidos acogió discusión sin precedentes: legisladores de la Cámara Baja debatieron sobre la existencia de los OVNIS

La existencia de objetos voladores no identificados (OVNIS) se convirtió en el tema central de un debate en el Congreso de Estados Unidos. Y es que veteranos militares testificaron bajo juramento ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, el principal comité de investigación de la Cámara de Representantes.

Durante el debate sin precedentes, el suboficial superior de la Marina de Estados Unidos, Alexandro Wiggins, presentó un vídeo captado el 15 de febrero de 2023 frente a la costa de California y aseguró que se trató de un objeto "en forma de tic-tac luminoso" que emergió del océano y se coordinó con otros tres objetos similares.

“Observé y lo que nuestra tripulación observó no era consistente con un avión tradicional o con drones como aparecían en nuestro sistema. Un objeto en forma de tic-tac luminoso emergió del océano antes de vincularse con otros tres objetos similares. El cuarto luego desapareció simultáneamente con una aceleración casi instantánea y sincronizada. No escuché ningún boom sónico ni ninguna firma de propulsión convencional, ninguna superficie de escape ni ninguna configuración de articulación en este sistema de escape. Después de la partida, nuestras firmas de radar bajaron”, aseguró Wiggins.

Otro testimonio provino de Dylan Borland, quien relató su encuentro con un “triángulo equilátero” de aproximadamente 100 pies en un hangar de la NASA durante el verano de 2012.

“Durante el verano de 2012, mi equipo estaba en stand-by por el mal clima. Estábamos en nuestros barracones y a las 01.30 aproximadamente vi un triángulo equilátero de 100 pies aproximadamente que estaba en el hangar de la NASA. El aparato interfirió con mi teléfono. No tenía ninguna clase de sonido. El material del que estaba hecho parecía ser fluido o dinámico. Estaba dentro de este aparato triangular durante varios minutos y luego ascendió a alturas de avión comercial en segundos sin ningún desplazamiento de viento ni sonido”, detalló Borland.

También tuvo presencia en el sitio George Knapp, periodista especializado en fenómenos anómalos no identificados (UAP), quien compartió un inquietante incidente ocurrido en octubre de 1982 en una base de misiles intercontinentales.

“Hubo un incidente en octubre de 1982 sobre una base de misiles intercontinentales balísticos donde se observaron varios OVNIS sobre una base que tenía misiles apuntándose a los Estados Unidos. Estos OVNIS hicieron maniobras increíbles, se separaron, se unieron de nuevo, aparecieron y desaparecieron. Y justo al final de este periodo de cuatro horas, los códigos de lanzamiento para los misiles balísticos intercontinentales se encendieron”, testificó Knapp.

Por su parte, el congresista Eric Burlison, de Missouri, aportó imágenes de Yemen que mostraban un OVNI siendo alcanzado por un misil Hellfire lanzado desde un dron militar estadounidense el 30 de octubre de 2024. Según Burlington, el misil rebotó sin lograr derribar el objeto.

Los legisladores presentes en la audiencia enfatizaron la necesidad de mayor transparencia en el Gobierno en asuntos relacionados con este tipo de eventos. Mientras que los testigos abogaron por la desclasificación de documentos federales sobre OVNIS.