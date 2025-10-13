Impresionante video del despegue del megacohete de SpaceX de Elon Musk en medio de incertidumbre por una próxima llegada a Marte y a la Luna

La SpaceX del magnate Elon Musk compartió en la noche del lunes un impresionante video del momento del despegue de su megacohete Starship en su undécimo vuelo de prueba desde Texas, en medio de una alta incertidumbre de la compañía, que adecúa su tecnología aeroespacial para llegar a Marte y a la Luna primero que China.

El gigantesco cohete de 120 metros despegó justo después de las 6:25 p.m. locales, según se pudo apreciar en el video de la transmisión en vivo.

Esta nueva misión de prueba, cabe resaltar, tiene como finalidad demostrar el diseño reutilizable del vehículo gigante para lanzar satélites y eventualmente llevar humanos a la Luna y Marte.

"¡Despegue de la nave espacial!", escribió SpaceX en su cuenta oficial de la red social de la que Musk es dueño, X.

Entretanto, las preocupaciones de la astronomía estadounidense temen que Musk haya prometido demasiado sobre la capacidad de su compañía para hacer realidad los proyectos de ir a la Luna y a Marte en los próximos años.

Aunque Musk pensaba que los temores de la misión estaban disipados, expertos espaciales advirtieron que el cohete podría no estar listo a tiempo, a pesar de un vuelo exitoso en agosto en el que se logró un vuelo completamente controlado del Starship.

En teoría, se espera que el Starship realice vuelos a Marte a partir de 2026 y permitir a estadounidenses regresar a la Luna en 2027.

Pero estas fechas parecen cada vez más difíciles de cumplir, pues "miles de desafíos técnicos" quedan por superar, según dijo el propio Musk.

"Estamos a punto de perder la Luna", alertaron en septiembre tres altos exfuncionarios de la NASA en un artículo de opinión para SpaceNews. Por otro lado, un panel independiente de expertos estimó que, al ritmo actual, la versión modificada del Starship destinada a servir de sistema de alunizaje podría tener "años" de retraso.

"Es muy improbable que lleguemos a la Luna antes que China", afirmó también Jim Bridenstine, exdirector de la NASA, frente a una comisión del Senado. El exfuncionario instó a Washington a elaborar un plan B.

El tema es crucial considerando que la administración del presidente Donald Trump hizo referencia abiertamente a "una segunda carrera espacial" con Pekín, después de la que protagonizaron Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

Sin embargo, la misión Artemis 3 que prevé el regreso de los estadounidenses al suelo lunar depende en parte de que el Starship haya demostrado su capacidad para realizar viajes interplanetarios de manera segura, lo que a la fecha no ha ocurrido.

Aún quedan múltiples etapas por superar, especialmente el reabastecimiento de combustible una vez esté en el espacio, una maniobra extremadamente compleja que no se intentó durante este nuevo vuelo de prueba.