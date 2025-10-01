Esta es la luna en nuestro sistema solar que cumple con todos los requisitos para ser un entorno que podría albergar vida

El océano oculto bajo la gélida capa de Encélado, la luna de Saturno, alberga moléculas orgánicas complejas, según un estudio publicado este miércoles, lo que ofrece más evidencia de que este pequeño mundo podría tener todos los ingredientes necesarios para albergar vida extraterrestre.

Con tan solo 500 kilómetros de diámetro e invisible a simple vista, Encélado, blanco y cubierto de cicatrices, es una de las cientos de lunas que orbitan el sexto planeta desde el Sol.

Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que Encélado estaba demasiado lejos del Sol y, por lo tanto, demasiado frío para ser habitable.

Posteriormente, la sonda espacial Cassini sobrevoló la luna varias veces durante un viaje a Saturno y sus anillos entre 2004 y 2017, descubriendo evidencia de que un vasto océano de agua salada se esconde bajo la capa de hielo de kilómetros de espesor de la luna.

Desde entonces, los científicos han analizado los datos recopilados por Cassini, revelando que el océano contiene muchos de los elementos que se creían necesarios para la vida, como sal, metano, dióxido de carbono y fósforo.

Cuando la sonda sobrevoló el polo sur de la luna, descubrió chorros de agua que brotaban a través de grietas en la superficie.

Estos chorros impulsaban diminutas partículas de hielo, más pequeñas que granos de arena, hacia el espacio. Mientras que algunos de estos granos de hielo caían a la superficie lunar, otros se acumulaban alrededor de uno de los numerosos anillos de Saturno.

Cuando Cassini sobrevoló el anillo "E", el más externo de Saturno, "detectaba muestras de Encélado constantemente", declaró Nozair Khawaja, científico planetario de la Universidad Libre de Berlín y autor principal del nuevo estudio, en un comunicado de la Agencia Espacial Europea.

Al examinar estas muestras, los científicos habían identificado previamente numerosas moléculas orgánicas, incluyendo los precursores de los aminoácidos, componentes fundamentales de la vida.

Pero estos granos de hielo podrían haber sido alterados tras permanecer atrapados en el anillo durante cientos de años, o haber sido afectados por explosiones de radiación cósmica.

Por lo tanto, los científicos querían observar algunos granos de hielo recientes. Por suerte, ya tenían acceso a algunos.

Cuando Cassini voló directamente hacia la niebla que emanaba de la superficie lunar en 2008, los granos de hielo impactaron en el Analizador de Polvo Cósmico de la nave espacial a unos 18 kilómetros por segundo.

Pero se necesitaron años para completar un análisis químico detallado de estas partículas, que fue el tema del estudio publicado en la revista Nature Astronomy.

El coautor del estudio, Frank Postberg, afirmó que la investigación demuestra que "las moléculas orgánicas complejas que Cassini detectó en el anillo E de Saturno no son solo producto de una larga exposición al espacio, sino que están fácilmente disponibles en el océano de Encélado".

La astroquímica francesa Caroline Freissinet, quien no participó en el estudio, declaró que no había "muchas dudas" de que estas moléculas se encontraban en el océano de la luna.

Pero esta confirmación aporta "otra pieza al rompecabezas", añadió. También demuestra que tecnologías recientes como la inteligencia artificial permiten a los científicos realizar nuevos tipos de análisis a partir de datos antiguos, añadió.

Pero para comprender mejor lo que está sucediendo en Encélado, una misión tendría que aterrizar cerca de los géiseres helados y recolectar muestras, añadió.

La Agencia Espacial Europea ha estado estudiando el potencial de una misión que logre precisamente eso.

Después de todo, "Encélado cumple todos los requisitos para ser un entorno habitable que podría albergar vida", declaró la agencia en un comunicado.

Khawaja añadió que "incluso no encontrar vida en Encélado sería un gran descubrimiento, ya que plantea serias preguntas sobre por qué no hay vida en un entorno así cuando se dan las condiciones adecuadas".