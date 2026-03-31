La histórica misión espacial Artemis II llevará a cuatro astronautas al punto más lejano jamás alcanzado por humanos: así es la impresionante nave en la que orbitarán la Luna

La misión Artemis II marcará un hito en la historia de la exploración espacial al llevar a cuatro astronautas a la distancia más lejana jamás alcanzada por el ser humano: al menos 370.000 kilómetros de la Tierra.

El lanzamiento está programado para el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida, y representa el regreso de la humanidad a la órbita lunar después de más de cinco décadas.

La nave Orión seguirá una trayectoria de retorno libre, rodeando la cara oculta de la Luna sin alunizar. Durante su recorrido, viajará aproximadamente 10.300 kilómetros más allá del lado oculto del satélite natural.

Al regresar, la cápsula entrará en la atmósfera terrestre a unos 40.000 kilómetros por hora, soportando temperaturas equivalentes a la mitad de la superficie del Sol gracias a su escudo térmico especial, el más grande jamás construido.

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Esta misión superará el récord establecido en 1970 por el Apolo 13, que alcanzó 400.171 kilómetros de distancia durante una maniobra de emergencia.

Será la primera misión tripulada a la Luna desde el alunizaje del Apolo 17 en diciembre de 1972, y marcará el debut del cohete SLS (Space Launch System) y de la cápsula Orión en vuelos tripulados.

Según funcionarios de la NASA, "una de las cosas más importantes que queremos probar en esta misión son los controles ambientales y los sistemas de soporte vital, todo aquello que garantiza la seguridad y la salud de la tripulación dentro de la nave espacial Orion".

El módulo de tripulación, diseñado por Lockheed Martin, albergará a cuatro astronautas en un espacio de 9,3 metros cúbicos. Está equipado con una zona anti-radiación, máquina de ejercicio, baño unisex y paneles LCD digitales para navegación. Los asientos son plegables para optimizar el espacio disponible.

Artemis II enfrentó varios desafíos técnicos antes de llegar a este punto. Se detectaron fugas críticas de hidrógeno líquido y problemas de presión con el helio durante el alistamiento del cohete SLS. Los sistemas de aterrizaje de la cápsula Orión también ocasionaron retrasos, postergando el alunizaje de Artemis III hasta 2027.

Ronnie Nader, astronauta retirado y fundador de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, destacó la importancia histórica de la misión: "Esta vez Estados Unidos no va solo. Dentro del programa Artemis, muchos países son signatarios de los acuerdos Artemis. En muchos países están colaborando".

Más de 50 países participan en el programa Artemis, incluyendo Ecuador, Colombia y Perú.