Lunes, 01 de septiembre de 2025
La lavadora humana, un avance tecnológico que promete revolucionar la cotidianidad de los seres humanos

septiembre 1, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Este invento creado y desarrollado en Japón promete transformar la forma de la higiene personal.

Los avances tecnológicos han permitido la creación de nuevos productos por medio de los cuales se optimizan o resuelven problemas o necesidades cotidianas de los seres humanos.

Teniendo en cuenta esto, recientemente Japón, uno de los países más innovadores a nivel mundial, dio a conocer la creación de la “lavadora humana”, un invento que a futuro promete revolucionar la manera en que las personas cuidamos de nuestra higiene personal.

Esta cápsula futurista, como algunos la conocen, fue creada por la empresa japonesa Science Co., la cual combina “tecnología ultrasónica e inteligencia artificial”; esto con la finalidad de ofrecer a las personas un baño relajante y rápido que, en tan solo 15 minutos, en los cuales “limpia y seca a las personas”.

o

Sus creadores tomaron como referencia una idea de la “bañera automatizada", expuesta en Expo Osaka de 1970”, un producto que decidieron reinventar de la mano de la IA con la finalidad de ofrecer una experiencia única que la hace “más eficiente”.

¿Cómo funciona?

Este invento que tiene por nombre Mirai Ningen Sentakuki (lavadora humana del futuro), esta cápsula totalmente transparente ofrece a las personas una experiencia única, pues al sellarse “rocía agua a alta velocidad, con microburbujas que penetran los poros de la piel para eliminar impurezas, suciedad”.

Posteriormente, y luego de que se termine el baño, por medio de un sistema de aire caliente con tecnología infrarroja, se encarga de calentar el cuerpo en su totalidad.

Pero eso no es todo; este novedoso invento cuenta con sensores “biométricos y un electrocardiógrafo”, los cuales evalúan en tiempo real “la frecuencia cardiaca del usuario”, datos los cuales son recepcionados y procesados por medio de una inteligencia artificial, la cual se encarga de ajustar los niveles de la temperatura del agua, la presión y la música o videos relajantes.

Sin duda alguna, esta creación promete brindar a cada persona, sin importar su condición física, una experiencia única, ya que se adapta según el estado “físico y emocional” de estas.

o

Pero eso no es todo, la lavadora humana también es amigable con el medio ambiente, gracias a su sistema de agua reciclada, lo cual disminuye el consumo de agua que se genera tradicionalmente por medio de los baños con ducha, evolucionado la higiene y el cuidado personal.

