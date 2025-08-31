Científicos revelan tras casi dos años la causa de misterioso megatsunami de 200 metros de altura que sacudió a la Tierra en 2023

Un evento sin precedentes sacudió al planeta en septiembre de 2023: un megatsunami de 200 metros de altura se originó en Groenlandia, acompañado por una señal sísmica que persistió durante nueve días.

Este fenómeno fue catalogado como el primero de su tipo relacionado directamente con el cambio climático y el deshielo de los glaciares.

Todo comenzó cuando una señal sísmica de origen desconocido fue detectada por estaciones alrededor del mundo. En menos de una hora, esa onda se propagó desde Groenlandia hasta la Antártida. Durante meses, el origen del fenómeno fue un misterio.

Sin embargo, recientemente la revista Nature Communications publicó un estudio liderado por científicos de la Universidad de Oxford que reveló la causa: el colapso de un glaciar en el remoto fiordo Dickson, en Groenlandia.

Gracias a un nuevo satélite desarrollado en conjunto por la NASA y la agencia espacial francesa CNES, que rastrea el agua en la superficie oceánica, los investigadores pudieron reconstruir el evento.

Los datos mostraron que una montaña de 1.200 metros colapsó, liberando más de 25 millones de metros cúbicos de roca y hielo en el fiordo. Esto generó una gigantesca ola que, al quedar contenida en el estrecho espacio, rebotó repetidamente en forma de una onda estacionaria, alcanzando inicialmente una altura de 7,9 metros.

Thomas Monahan, del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford, explicó en un comunicado: “El cambio climático está dando lugar a nuevos extremos nunca antes vistos”.

Aunque el área afectada es deshabitada, el megatsunami destruyó una estación de investigación en la isla Ella, cercana al fiordo, causando daños estimados en más de 200.000 dólares. Afortunadamente, no hubo víctimas.

Los investigadores subrayan que este evento demuestra lo limitada que es la capacidad para detectar y monitorear fenómenos de esta magnitud en zonas remotas.

“Este estudio muestra cómo podemos aprovechar la próxima generación de tecnologías para entender mejor estos eventos extremos”, concluyó el equipo.

Este megatsunami no solo marcó un hito científico, sino que también se convirtió en una alarmante advertencia sobre las consecuencias del calentamiento global.