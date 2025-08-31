NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Domingo, 31 de agosto de 2025
El megatsunami que sacudió la Tierra durante nueve días | Foto Canva
El megatsunami que sacudió la Tierra durante nueve días | Foto Canva
Tsunami

Científicos revelan tras casi dos años la causa de misterioso megatsunami de 200 metros de altura que sacudió a la Tierra en 2023

agosto 31, 2025
Por: Laura Talero Rojas
En 2023, un colosal deslizamiento de tierra en Groenlandia provocó un megatsunami sin precedentes, cuya onda sísmica recorrió el planeta durante más de una semana.

Un evento sin precedentes sacudió al planeta en septiembre de 2023: un megatsunami de 200 metros de altura se originó en Groenlandia, acompañado por una señal sísmica que persistió durante nueve días.

o

Este fenómeno fue catalogado como el primero de su tipo relacionado directamente con el cambio climático y el deshielo de los glaciares.

Todo comenzó cuando una señal sísmica de origen desconocido fue detectada por estaciones alrededor del mundo. En menos de una hora, esa onda se propagó desde Groenlandia hasta la Antártida. Durante meses, el origen del fenómeno fue un misterio.

Sin embargo, recientemente la revista Nature Communications publicó un estudio liderado por científicos de la Universidad de Oxford que reveló la causa: el colapso de un glaciar en el remoto fiordo Dickson, en Groenlandia.

Gracias a un nuevo satélite desarrollado en conjunto por la NASA y la agencia espacial francesa CNES, que rastrea el agua en la superficie oceánica, los investigadores pudieron reconstruir el evento.

Los datos mostraron que una montaña de 1.200 metros colapsó, liberando más de 25 millones de metros cúbicos de roca y hielo en el fiordo. Esto generó una gigantesca ola que, al quedar contenida en el estrecho espacio, rebotó repetidamente en forma de una onda estacionaria, alcanzando inicialmente una altura de 7,9 metros.

Thomas Monahan, del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Oxford, explicó en un comunicado: “El cambio climático está dando lugar a nuevos extremos nunca antes vistos”.

Aunque el área afectada es deshabitada, el megatsunami destruyó una estación de investigación en la isla Ella, cercana al fiordo, causando daños estimados en más de 200.000 dólares. Afortunadamente, no hubo víctimas.

Los investigadores subrayan que este evento demuestra lo limitada que es la capacidad para detectar y monitorear fenómenos de esta magnitud en zonas remotas.

o

Este estudio muestra cómo podemos aprovechar la próxima generación de tecnologías para entender mejor estos eventos extremos”, concluyó el equipo.

Este megatsunami no solo marcó un hito científico, sino que también se convirtió en una alarmante advertencia sobre las consecuencias del calentamiento global.

Temas relacionados:

Tsunami

Descubrimiento

Nasa

Fenómeno

Cambio Climático

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos": Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, analiza denuncias de presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
La lluvia de meteoros Perseidas y la conjunción de Venus y Júpiter, entre los eventos astronómicos de agosto - Fotos Canva/Nasa
Astronomía

Invitan a ver en agosto la lluvia de meteoros más esperada del año y la conjunción de dos planetas que parecerán un solo cuerpo brillante en el cielo

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas a la hora de ingresar a la plataforma de mensajería instantánea

Planeta cerca de la Tierra - Foto de referencia: Canva
Astronomía

Astrónomos detectan lo que parece ser un nuevo planeta gigante muy cerca de la Tierra: "Sería el más cercano que orbita en la zona habitable"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Luis Díaz con el Bayern Múnich vs. Augsburgo - Foto AFP
Luis Díaz

Entre las críticas y los aplausos: nuevo gol de Luis Díaz por el que fue el MVP del partido en el que también falló una anotación insólita sin arquero

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que “pocos mandos militares apoyan a Maduro” y los instó a tomar una decisión rápida: “el presidente Trump no bromea"

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú allanó casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte en caso por presunta corrupción

Estatus de protección Temporal (TPS) - Foto de EFE
Donald Trump

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump insinuó que a los estadounidenses tal vez les gustaría tener un "dictador" en el poder

Atentado en Cali, Colombia - Foto: AFP
Atentado

Presidente Petro comparte la foto de uno de los presuntos responsables del atentado en Cali: "Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC"

Carlos Ramón González Merchán.
Corrupción

Exfuncionario del Gobierno Petro prófugo de la justicia renovó residencia en Nicaragua con ayuda de la Embajada de Colombia mientras era imputado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano