Así se llevó a cabo el trasplante de un pulmón de cerdo a un ser humano por primera vez

Aunque anteriormente se han desarrollado trasplantes de otros órganos de animales como riñón o corazón, la evolución de la ciencia permitió que un grupo de científicos de la Universidad Médica del Sur de China ejecutara, por primera vez en la historia, un xenotrasplante de pulmón de un cerdo a un hombre.

Un proceso significativo con el cual se busca que a futuro los órganos de los animales ayuden a tratar diagnósticos en las personas, debido a los bajos índices de donación de órganos a nivel mundial.

¿Cómo se llevó a cabo el procedimiento?

Por medio de un proceso experimental, se llevó a cabo el trasplante del pulmón de un cerdo que previamente había sido modificado genéticamente a un hombre de 39 años con diagnóstico de muerte cerebral.

Para el desarrollo de esta experimentación, los investigadores se apoyaron en la tecnología CRISPR para realizar la edición genética previa, por medio de la cual se llevó a cabo la edición del ADN del cerdo con la finalidad de que este órgano no causara un rechazo de manera inmediata por parte del sistema inmune del humano.

Una vez implantado, los investigadores detallaron cuáles fueron las reacciones de este procedimiento: “El pulmón trasplantado mantuvo su función y vitalidad durante 9 días, sin signos tempranos de rechazo hiperagudo”, fueron las palabras de los científicos en el artículo publicado por la revista Nature Medicine.

Aunque desde el primer día se presentaron reacciones por parte, de cuerpo del paciente, fue hasta el tercer en adelante que se detalló una respuesta inmunológica.

Frente a esto, los encargados de este estudio liderado por Jianxing He, señalaron que esto se deba a que “El trasplante pulmonar presenta desafíos únicos debido a la complejidad anatómica y funcional de este órgano”.

Tras este procedimiento experimental, los investigadores resaltaron que, aunque es un gran avance para la ciencia, todavía se necesitan más estudios por los cuales se pueda detallar eficacia de este tipo de procesos.

“El trasplante de pulmón de cerdo a humano ofrece una solución potente, pero requiere una amplia evidencia antes de aplicarse clínicamente”, sentenciaron los científicos de la Universidad Médica de China.