“Van a ir a una distancia que supera las misiones anteriores": experto explica en qué consiste la misión que partirá a la Luna este miércoles

Este miércoles 1 de abril, desde el Centro Espacial Kennedy, la NASA lanzará la misión Artemis II alrededor de la Luna, con una tripulación de cuatro astronautas, entre ellos una mujer.

Esta nueva misión marcará una serie de hitos, teniendo en cuenta que es el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo.

Frente a la incursión del Artemis II, el programa La Tarde de NTN24 habló con Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, quien entregó detalles de este nuevo viaje a la Luna.

“Esta es una misión que corresponde a diferentes fases (…) Hace tres años y medio, la primera prueba que se realizó al enviar un cohete hasta la Luna con una nave, una cápsula que se llama Orión, en la cual iban unos maniquíes, no iban personas; se hicieron las primeras pruebas de este viaje”, dijo.

Destacó que: “Esta misión es muy importante porque va a ir con personas a bordo, van a ir con estos astronautas que están entrenados para pilotear esa nave de Orión”.

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Respecto a los detalles de la misión Artemis II que emprenderá viaje este miércoles 1 de abril, Joya señaló que: “Van a ir a una distancia que supera las misiones anteriores que se llamaban las misiones Apolo, en las que el ser humano nunca había alcanzado más allá de 9000 kilómetros de distancia de nuestra luna hacia fuera del sistema solar”.

Para el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, esto representará “nuevos retos tecnológicos”, los cuales se podrían ver reflejados tanto en las comunicaciones como en “experimentos que llevan a bordo”.