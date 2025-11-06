NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Guyana

Cuatro venezolanos y tres guyaneses acusados de terrorismo por atentado contra una gasolinera en Guyana

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Venezolanos detenidos en Guyana / Foto: AFP
Nueve personas han sido detenidas hasta la fecha, de las cuales siete se presentaron ante tribunales este miércoles.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Cuatro venezolanos y tres guyaneses fueron acusados el miércoles de "terrorismo" por un atentado contra una gasolinera en la capital Georgetown a finales de octubre, según constató un periodista de la AFP en la audiencia de presentación ante la justicia.

o

Investigaciones apuntan a que un venezolano perteneciente a una banda delictiva hizo estallar el explosivo cerca de la estación de servicio, lo que acabó con la vida de una niña de seis años que se encontraba en un vehículo junto a su familia.

Nueve personas han sido detenidas hasta la fecha, de las cuales siete se presentaron ante tribunales este miércoles. Los investigadores aún desconocen los motivos detrás de este atentado que conmocionó al país.

El venezolano Daniel Alexander Ramírez Poedemo, de 33 años, fue presentado ante el tribunal y, según la policía, llegó desde su país con los explosivos y confesó haber colocado y detonado la bomba ese mismo día.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificó el sábado de "terrorismo" el crimen y mencionó un "intento de sembrar miedo y caos, de crear tensión".

Guyana acoge a una importante comunidad venezolana que ha huido de la crisis económica y política del país, por lo que Ali instó a no discriminar a esta población: "No debemos permitir ni justificar que la indignación nos lleve por el camino de los prejuicios o la discriminación".

o

La migración venezolana suele ser objeto de acusaciones de incrementar la criminalidad en los países que los acogen, especialmente por la actividad de la temida banda Tren de Aragua, que ha aprovechado la diáspora para extorsionar a los migrantes y expandir sus actividades en América Latina.

Venezuela y Guyana mantienen relaciones tensas en la última década a raíz de la histórica disputa territorial del Esequibo, un territorio de casi 160.000 km2 que administra el gobierno guyanés. Caracas reavivó su reclamo después de que se descubrieran allí importantes yacimientos petroleros.

Temas relacionados:

Guyana

Detenidos

Terrorismo

Atentado

Venezolanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Judicial

Ver más
Xenofobia

Arrestan a hombre armado en Miami que asegura nació "para matar venezolanos"

Migrantes venezolanos en Chile

Condenan por "homicidio simple" al hombre que mató a repartidor venezolano porque demoró su pedido

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos

Juez ejecuta audiencia contra siete opositores venezolanos por videollamada y sin abogados privados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump - Foto AFP
Trump y Putin

Putin firma ley para poner fin a acuerdo con Estados Unidos sobre el plutonio y Trump rechaza que Rusia pruebe misiles nucleares

Vinicius y el futbolista del Getafe Kiko Femenía | Foto: EFE
Vinicius

Jugador que protagonizó picante cruce con Vinícius se refirió a lo sucedido en el campo de juego: "Si los árbitros caen, va a seguir igual"

Selección de Marruecos | Foto: AFP
Selección de Marruecos

Marruecos se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras derrotar a Francia en una agónica tanda de penales

Selección de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan detalles de la reunión que tuvo la FVF con entrenador mundialista en la previa del juego de La Vinotinto ante Argentina

Arcángel | Foto: AFP
Arcángel

Cantante estadounidense apuntó contra artistas que hacen conciertos en Venezuela: "Un poco más de empatía con nuestros hermanos"

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Gustavo Petro - EFE
La Noche

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda