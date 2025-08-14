NASA y MinCiencias impulsan programa para que colombianos participen en proyectos espaciales: así puede inscribirse

La NASA, reconocida como la principal agencia espacial de Estados Unidos, lidera iniciativas en exploración del espacio, investigación aeronáutica, estudios del planeta Tierra, desarrollo tecnológico y cooperación internacional.

Ser parte de sus proyectos o realizar una pasantía allí representa una oportunidad invaluable para cualquier estudiante o profesional interesado en la ciencia y la tecnología, especialmente por el acceso a herramientas de vanguardia y ambientes de investigación de alto nivel.

Recientemente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) de Colombia se unió a esta iniciativa global mediante el programa International Internships (NASA I²), que ofrece pasantías para estudiantes internacionales en distintos centros de la agencia. Esta edición del programa tiene como objetivo preparar a los participantes para integrarse en entornos de trabajo multiculturales y misiones internacionales.

Colombia destaca como el único país de Sudamérica seleccionado para participar en este programa. La inclusión no solo abre puertas a jóvenes talentos nacionales, sino que también fortalece las capacidades científicas y tecnológicas del país a largo plazo.

Los países participantes en esta convocatoria y sus entidades de enlace son:

Australia: Centro de Educación en Ciencias Espaciales de Victoria

Canadá: Agencia Espacial Canadiense

Israel: Agencia Espacial de Israel

Lituania: Consejo de Investigación de Lituania

Nueva Zelanda: Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo

Noruega: Agencia Espacial Noruega

República de Corea: Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea

Suecia: Agencia Espacial Nacional Sueca

Países latinoamericanos:

Colombia: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias)

México: Agencia Espacial Mexicana

Para postularse, es necesario estar cursando un programa de licenciatura o posgrado en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. También se requiere un buen rendimiento académico, dominio del idioma inglés y un interés comprobable en el desarrollo del programa espacial de Estados Unidos.

En la página oficial de la NASA se encuentran los enlaces específicos para cada país, donde se puede iniciar el proceso de aplicación directamente con las entidades correspondientes.

Además, la NASA ha establecido un convenio con la Universidad Internacional del Espacio (ISU), que permite a estudiantes inscritos en programas de maestría en Gestión Espacial o Estudios Espaciales participar en investigaciones o proyectos dentro de la agencia. Los candidatos serán seleccionados por la ISU y asignados a un centro de la NASA por un periodo de entre 3 y 6 meses.