Jueves, 14 de agosto de 2025
Colombia destaca como el único país de Sudamérica seleccionado para participar en este programa | Foto EFE
Nasa

NASA y MinCiencias impulsan programa para que colombianos participen en proyectos espaciales: así puede inscribirse

agosto 14, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Colombia es el único país de Sudamérica incluido en esta convocatoria internacional.

La NASA, reconocida como la principal agencia espacial de Estados Unidos, lidera iniciativas en exploración del espacio, investigación aeronáutica, estudios del planeta Tierra, desarrollo tecnológico y cooperación internacional.

Ser parte de sus proyectos o realizar una pasantía allí representa una oportunidad invaluable para cualquier estudiante o profesional interesado en la ciencia y la tecnología, especialmente por el acceso a herramientas de vanguardia y ambientes de investigación de alto nivel.

Recientemente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) de Colombia se unió a esta iniciativa global mediante el programa International Internships (NASA I²), que ofrece pasantías para estudiantes internacionales en distintos centros de la agencia. Esta edición del programa tiene como objetivo preparar a los participantes para integrarse en entornos de trabajo multiculturales y misiones internacionales.

Colombia destaca como el único país de Sudamérica seleccionado para participar en este programa. La inclusión no solo abre puertas a jóvenes talentos nacionales, sino que también fortalece las capacidades científicas y tecnológicas del país a largo plazo.

Los países participantes en esta convocatoria y sus entidades de enlace son:

Australia: Centro de Educación en Ciencias Espaciales de Victoria
Canadá: Agencia Espacial Canadiense
Israel: Agencia Espacial de Israel
Lituania: Consejo de Investigación de Lituania
Nueva Zelanda: Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo
Noruega: Agencia Espacial Noruega
República de Corea: Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea
Suecia: Agencia Espacial Nacional Sueca

Países latinoamericanos:

Colombia: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias)
México: Agencia Espacial Mexicana

Para postularse, es necesario estar cursando un programa de licenciatura o posgrado en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. También se requiere un buen rendimiento académico, dominio del idioma inglés y un interés comprobable en el desarrollo del programa espacial de Estados Unidos.

En la página oficial de la NASA se encuentran los enlaces específicos para cada país, donde se puede iniciar el proceso de aplicación directamente con las entidades correspondientes.

Además, la NASA ha establecido un convenio con la Universidad Internacional del Espacio (ISU), que permite a estudiantes inscritos en programas de maestría en Gestión Espacial o Estudios Espaciales participar en investigaciones o proyectos dentro de la agencia. Los candidatos serán seleccionados por la ISU y asignados a un centro de la NASA por un periodo de entre 3 y 6 meses.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

