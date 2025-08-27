NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Nevado del Ruiz | Foto AFP News
Colombia

Nevado del Ruiz: ¿por qué es considerado la réplica natural de Marte en Colombia? Lo que dice la ciencia

agosto 27, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Sus suelos, minerales y condiciones extremas lo convierten en un laboratorio natural para la astrobiología.

Enclavado entre los departamentos de Caldas y Tolima, el Nevado del Ruiz se alza imponente en la Cordillera Central de los Andes colombianos. Más allá de su conocida actividad volcánica y los peligrosos lahares, este lugar guarda un secreto que lo conecta con el espacio exterior.

Este volcán hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados y es uno de los destinos más llamativos para quienes disfrutan del senderismo, el montañismo y los paisajes andinos cubiertos de nieve. Pero ahora, también atrae la atención de la comunidad científica internacional.

Una investigación reciente, desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia y publicada en la revista Icarus, reveló que el Nevado del Ruiz presenta condiciones físicas y químicas similares a las de Marte. Este hallazgo ha sido destacado por expertos en astrobiología y posiciona a Colombia en el radar global de investigaciones espaciales.

Para el estudio, los investigadores recolectaron muestras de suelos volcánicos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. La expedición fue liderada por la bióloga María Angélica Leal y el geólogo David Tovar, quienes, junto a un equipo multidisciplinario, soportaron temperaturas extremas para analizar la composición del terreno.

Los resultados fueron sorprendentes: suelos con un pH particular, escasez de nutrientes, conductividad eléctrica variable y una estructura mineral similar a la detectada en Marte por misiones de la NASA.

Entre los hallazgos más relevantes están los minerales hornblenda y plagioclasa, también presentes en regiones marcianas como Mawrth Vallis, un área clave por su evidencia geológica del pasado.

“Ya no vemos al Nevado del Ruiz solo como un volcán activo con riesgos, sino como un laboratorio natural que nos permite hacernos preguntas universales sobre la vida más allá de la Tierra”, afirma María Angélica Leal.

El reconocimiento del Nevado del Ruiz como análogo marciano no es meramente simbólico. Colombia ahora cuenta con un sitio apto para pruebas científicas y simulaciones espaciales. La combinación de altitud, actividad geológica y el retroceso de sus glaciares lo convierte en un entorno único para validar tecnologías e instrumentos antes de llevarlos al espacio.

Hasta ahora, los únicos análogos de Marte reconocidos en América Latina eran el Desierto de Atacama, la Puna de Atacama, Pampas de la Joya y la Laguna Negra. Con este hallazgo, el Nevado del Ruiz se suma a esta lista exclusiva, aportando un paisaje con características únicas y valiosas para la ciencia planetaria.

“El Nevado del Ruiz es, en muchos sentidos, un pedacito de Marte en Colombia”, concluye el geólogo David Tovar.

