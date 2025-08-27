NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
El Nevado del Ruiz es considerado una réplica de Marte, aseguran investigadores.
El Nevado del Ruiz es considerado una réplica de Marte, aseguran investigadores.
Colombia

Un lugar en Colombia presenta condiciones que lo convierten en una réplica natural de Marte

agosto 27, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Sus suelos, minerales y condiciones extremas lo convierten en un laboratorio natural para la astrobiología.

Enclavado entre los departamentos de Caldas y Tolima, el Nevado del Ruiz se alza imponente en la Cordillera Central de los Andes colombianos. Más allá de su conocida actividad volcánica y los peligrosos lahares, este lugar guarda un secreto que lo conecta con el espacio exterior.

o

Este volcán hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados y es uno de los destinos más llamativos para quienes disfrutan del senderismo, el montañismo y los paisajes andinos cubiertos de nieve. Pero ahora, también atrae la atención de la comunidad científica internacional.

Una investigación reciente, desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia y publicada en la revista Icarus, reveló que el Nevado del Ruiz presenta condiciones físicas y químicas similares a las de Marte. Este hallazgo ha sido destacado por expertos en astrobiología y posiciona a Colombia en el radar global de investigaciones espaciales.

Para el estudio, los investigadores recolectaron muestras de suelos volcánicos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. La expedición fue liderada por la bióloga María Angélica Leal y el geólogo David Tovar, quienes, junto a un equipo multidisciplinario, soportaron temperaturas extremas para analizar la composición del terreno.

Los resultados fueron sorprendentes: suelos con un pH particular, escasez de nutrientes, conductividad eléctrica variable y una estructura mineral similar a la detectada en Marte por misiones de la NASA.

Entre los hallazgos más relevantes están los minerales hornblenda y plagioclasa, también presentes en regiones marcianas como Mawrth Vallis, un área clave por su evidencia geológica del pasado.

“Ya no vemos al Nevado del Ruiz solo como un volcán activo con riesgos, sino como un laboratorio natural que nos permite hacernos preguntas universales sobre la vida más allá de la Tierra”, afirma María Angélica Leal.

El reconocimiento del Nevado del Ruiz como análogo marciano no es meramente simbólico. Colombia ahora cuenta con un sitio apto para pruebas científicas y simulaciones espaciales. La combinación de altitud, actividad geológica y el retroceso de sus glaciares lo convierte en un entorno único para validar tecnologías e instrumentos antes de llevarlos al espacio.

Hasta ahora, los únicos análogos de Marte reconocidos en América Latina eran el Desierto de Atacama, la Puna de Atacama, Pampas de la Joya y la Laguna Negra. Con este hallazgo, el Nevado del Ruiz se suma a esta lista exclusiva, aportando un paisaje con características únicas y valiosas para la ciencia planetaria.

o

“El Nevado del Ruiz es, en muchos sentidos, un pedacito de Marte en Colombia”, concluye el geólogo David Tovar.

Temas relacionados:

Colombia

Volcán Nevado del Ruiz

Ciencia

Astrología

Descubrimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El tráfico de drogas está centralizado en Venezuela, ha quedado demostrado que el narcotráfico está en manos del poder": abogado penalista Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Panorámica de la Antártida (AFP)
Antártida

Turismo en la Antártida ya está generando contaminación en una cantidad diez veces mayor que hace 40 años, según estudio

El domingo 7 de septiembre habrá eclipse total de Luna - Foto NASA
Eclipse de Luna

Gran expectativa por eclipse total de Luna la próxima semana: un fenómeno que ha permitido grandes descubrimientos en la historia

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas a la hora de ingresar a la plataforma de mensajería instantánea

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Panorámica de la Antártida (AFP)
Antártida

Turismo en la Antártida ya está generando contaminación en una cantidad diez veces mayor que hace 40 años, según estudio

Shakira - EFE
Shakira

En su regreso a Latinoamérica, Shakira sorprendió al volver a interpretar un éxito que no cantaba desde hace 18 años

Ernesto Samper, expresidente de Colombia / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Ernesto Samper

Expresidente colombiano Ernesto Samper envía inesperado mensaje a Trump en el que habla de los casos de Bolsonaro y Álvaro Uribe

FAO/Issouf Sanogo
Inseguridad alimentaria

Alto precio de alimentos, conflictos y efectos del cambio climático afectan seguridad alimentaria

Unión Europea - Foto: Pixabay
Unión Europea

Unión Europea a Maduro: Las elecciones locales no lo legitiman

Bogotá Fashion Week 2024 - Foto EFE
Moda Colombiana

⁠Así es como puede participar en la convocatoria para la Semana de la Moda de Bogotá que celebrará su novena edición en importante centro de convenciones

Nuevas pancartas contra el régimen de Nicolás Maduro aparecen en Quito | Foto Canva
Recompensa por Maduro

Aparecen en Ecuador gigantes pancartas con imágenes de las recompensas que Estados Unidos ofrece por información de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano