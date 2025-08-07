NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no cree en nadie: anotó triplete y uno de los goles fue con su popular salto sostenido

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: AFP
El ‘comandante’ suma dos partidos consecutivos anotando en los partidos de pretemporada de su equipo, el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo está teniendo un inicio de temporada muy bueno, pues se reportó este jueves 7 de agosto en el marcador con el Al Nassr, en uno de los juegos de fogueo que viene realizando el equipo árabe antes de entrar en competencia.

El ‘Bicho’ marcó triplete en la victoria del conjunto amarillo ante el Rio Ave de Portugal 4-0, esto sumado al gol que había marcado en el juego anterior del Al Nassr ante el Tolouse de Francia, deja ver que CR7 está ‘on fire’.

El marcador lo abrió el francés Mohamed Simakan y luego comenzó el show de Cristiano en el partido.

Al minuto 44, el ‘comandante’ se juntó con su compatriota, y recién fichaje del Al Nassr, Joao Felix, para destruir con una ‘pared’ la defensa rival y después fusilar al arquero para poner el 2-0 transitorio con el que se irían al descando.

Posteriormente, al 63, Ronaldo hizo uno de sus goles típicos, un cabezazo con salto sostenido tras recibir un centro de Wesley, el capitán de la selección de Potugal recibió solo en el área y sin quien lo incomode, tuvo tiempo para medir su impacto y poner a celebrar a la hinchada.

Para cerrar con broche de oro el partido, Cristiano puso el cuatro y tercero en su cuenta personal de tiro penalti, dejando cifras concretas.

Este triplete deja cada vez más cerca al ‘Bicho’ de lograr el cometido de los 1000 goles, pues con estas tres anotaciones llegó a 942 dianas.

Así fueron los tres goles de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr ante el Rio Ave:

