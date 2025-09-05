Además de Colombia, estas selecciones también están clasificadas a la Copa Mundial de 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y es por eso que se van conociendo cuáles son las 48 selecciones que disputarán la cita orbital en Norteamérica, con Canadá, Estados Unidos y México como anfitriones ya clasificados.

Recientemente, la Selección Colombia logró su pase directo tras vencer a Bolivia 3-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, sumándose a otros países de la región que ya tiene asegurado su cupo al torneo.

Tras finalizar la penúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el abanico de selecciones aumentó con el combinado cafetero, así como con Paraguay y Uruguay, por lo que solamente resta definir la selección que buscará el cupo a través del repechaje.

No es el mismo caso en Europa donde las eliminatorias siguen en disputa y no hay ninguna selección clasificada en las 16 plazas disponibles. Asimismo, es el caso de África donde los nueve cupos de la confederación siguen disponibles para los aspirantes.

Mientras que en Asia ya hay seis selecciones clasificadas y en Oceanía el único cupo ya se otorgó.

Estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 por continente

Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf)

Canadá

EE.UU.

México

Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Confederación Asiática de Fútbol (AFC)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)

Nueva Zelandia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con un nuevo formato que tendrá en juego a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro.

Esta edición será la más grande jamás vista del evento mundial en la que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.