James Rodríguez y cinco jugadores más se despedirían de la selección Colombia en su último juego en Barranquilla por Eliminatorias

Este jueves Colombia enfrentará a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas con la obligación de volver a la senda del triunfo tras seis jornadas sin victorias.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo buscará su clasificación directa al Mundial de 2026 tras ubicarse actualmente en la sexta posición con 22 puntos.

No obstante, además de la importancia en la búsqueda por la clasificación, la selección Colombia podría despedirse de algunos jugadores, incluido James Rodríguez, en el juego en Barranquilla.

Dada la edad de algunos de ellos, este sería el último partido en condición de local por Eliminatorias de varios jugadores, por lo que el encuentro ante Bolivia sería muy emotivo.

Este es el caso de James Rodríguez, quien actualmente tiene 34 años y para las próximas clasificatorias no tendría espacio ya que llegaría con 38 años.

A su vez, hay jugadores más veteranos todavía que no llegarían a formar el próximo equipo de la tricolor, como el caso del portero David Ospina con 37 años actualmente. En ese mismo sentido, el portero titular, Camilo Vargas, tampoco sería parte de un nuevo ciclo con la selección dados sus 36 años.

El delantero Dayro Moreno, que fue convocado tras varios años, tendría su última chance en la selección Colombia debido a sus 39 años actualmente.

Los laterales Santiago Arias y Johan Mujica también podrían despedirse este jueves de las Eliminatorias en condición de local ya que tienen 33 años.

No obstante, este no sería el último encuentro oficial ya que el próximo martes la selección Colombia cerrará las eliminatorias al Mundial de 2026 ante Venezuela en condición de visitante, y estos jugadores podrían ser parte del equipo alineado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.