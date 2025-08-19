NTN24
"Nunca veremos a nadie igual, celebrando un gol de Joao Félix como loco": fanáticos elogian a Cristiano Ronaldo por pasar el balón a compañero pese a estar solo frente a arco rival

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo tuvo un recibimiento digno de un héroe el martes en Hong Kong, en donde tuvo lugar del Al-Nassr ante el Ittihad FC.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue el protagonista de múltiples elogios por cuenta de su solidaridad en un partido que tuvo lugar, este martes, en el que el Al-Nassr se impuso por 2 a 1 al Ittihad FC en una de las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita.

Ronaldo fue elogiado debido a que, cuando transcurría el minuto 61 del encuentro, se encontró de frente con la opción de marcar en una jugada que lo dejó mano a mano frente al portero.

Pese a la clara opción de marcar y llevarse para sí mismo la gloria, Ronaldo decidió pasarle el balón a su compañero Joao Félix quien se encontraba en una mejor posición. La acción terminó en un gol clave porque puso cifras concretas al 2 - 1 con el que el Al-Nassr avanzó a la final del torneo saudí.

“Si Cristiano Ronaldo marcaba, era su gol 100 con Al Nassr. Tiene un mano a mano y en lugar de marcar, asiste a Joao Félix para que pueda marcar gol en su debut. Pero oye, que es muy arrogante y muy mal compañero”, publicó en X la cuenta Cr7stianismo.

Otro fanático más se refirió a la manera como Cristiano celebró el gol de su compañero tras la revisión del Var por la que pasó la jugada.

“Nunca veremos a nadie igual enserio. Celebrando un gol de Joao Félix (asistencia de el) como loco. 40 años y ya ganó todo”, mencionó.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo tuvo un recibimiento digno de un héroe el martes en Hong Kong, en donde se vivió el juego del Al-Nassr ante el Ittihad FC.

El recibimiento se dio en una ciudad en la que su gran rival Lionel Messi se convirtió en enemigo público hace un año tras no haber jugado con su Inter de Miami.

El portugués, de 40 años, exestrella del Real Madrid y del Manchester United entre otros, no marcó, pero dio una asistencia en la victoria 2-1 de su equipo en semifinales de la Supercopa saudita contra el Al Ittihad de Karim Benzema.

"Ronaldo, Ronaldo", resonó el estadio en su entrada al juego, durante una jornada asfixiante y húmeda en el sur de China, en donde varios aficionados del Al Nassr trataron de alcanzar en vano a su ídolo al final del partido.

Fue una reacción totalmente opuesta a la que provocó Messi en febrero de 2024. La superestrella argentina y su club estadounidense Inter de Miami provocaron la ira de los espectadores cuando el argentino se quedó en el banquillo en un partido contra una selección local. El ocho veces vencedor del Balón de Oro justificó una lesión.

Los espectadores habían llegado a pagar 4.800 dólares hongkoneses (570 euros, 666 dólares) por asistir al partido y muchos expresaron su descontento por la ausencia del jugador, pero sobre todo por su actitud, ya que no se dirigió al público para disculparse.

Messi tuvo que explicarse para asegurar que su ausencia en el terreno no era debido a "razones políticas" y recordar sus relaciones "muy buenas y estrechas" con China.

Messi y Ronaldo se disputan desde hace quince años el título no oficial de mejor jugador del mundo, si bien el argentino parece haber tomado la delantera en los últimos años.

Los dos siguen siendo populares en el crepúsculo de sus carreras, con aficionados que llegan a acampar delante del hotel de Ronaldo en Hong Kong para verlo.

Algunos incluso reservaron habitaciones en el hotel, y el mes pasado se le dedicó un museo en la ciudad asiática.

Medios locales informaron esta semana que Ronaldo estaba "emocionado" tras ser informado del interés local que provoca, especialmente por parte de los aficionados más jóvenes.

