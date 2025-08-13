NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
La Vinotinto

“Ahora nos toca ganarle a Colombia en casa”: las palabras del presidente de FVF por lo que los venezolanos le piden “humildad”

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Giménez, presidente de la FVF / FOTO: EFE
En una entrevista, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol se mostró confiado en que La Vinotinto vencerá la Tricolor en la última fecha de las eliminatorias.

La selección de Venezuela sigue soñando con la posibilidad de ir a su primera Copa del Mundo y en esta doble fecha eliminatoria será clave conseguir buenos resultados ante Argentina (ya clasificada) y Colombia.

Incluso sin ganar, La Vinotinto podría lograr el repechaje si Bolivia no obtiene buenos resultados, pero no quieren dejar nada al azar o así lo dio a entender el presidente de la Federación venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez.

o

El presidente habló durante una entrevista que ya es momento de asumir lo que ha logrado La Vinotinto, que lo tiene hasta el momento en la casilla del repechaje y que está convencido que ganaran en la última fecha.

Creo que ha llegado el momento de asumir y hacernos cargo, le ganamos a Perú en casa que había que hacerlo, le ganamos a Bolivia en casa que parece fácil pero toca lograrlo y ahora nos toca vencer a Colombia en casa, yo creo que nos hemos hecho responsables y estoy convencido de que esto va a ser así y el 9 de septiembre estaremos todos celebrando”, aseveró Giménez.

Si bien los venezolanos ilusionados esperan que las palabras del presidente de la FVF se hagan realidad y todos festejen la clasificación, algunos otros le pidieron humildad al dirigente, teniendo en cuenta que los dos partidos son difíciles.

En menos de un mes se disputarán la penúltima jornada y Venezuela irá a visitar a Argentina a Buenos Aires y la última fecha será en el Estadio Monumental de Maturin ante la selección Colombia.

