“Ahora nos toca ganarle a Colombia en casa”: las palabras del presidente de FVF por lo que los venezolanos le piden “humildad”

La selección de Venezuela sigue soñando con la posibilidad de ir a su primera Copa del Mundo y en esta doble fecha eliminatoria será clave conseguir buenos resultados ante Argentina (ya clasificada) y Colombia.

Incluso sin ganar, La Vinotinto podría lograr el repechaje si Bolivia no obtiene buenos resultados, pero no quieren dejar nada al azar o así lo dio a entender el presidente de la Federación venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez.

VEA TAMBIÉN "La nueva casa de La Vinotinto": definen el estadio en el que la selección venezolana jugará la nueva Liga de Naciones Conmebol o

El presidente habló durante una entrevista que ya es momento de asumir lo que ha logrado La Vinotinto, que lo tiene hasta el momento en la casilla del repechaje y que está convencido que ganaran en la última fecha.

“Creo que ha llegado el momento de asumir y hacernos cargo, le ganamos a Perú en casa que había que hacerlo, le ganamos a Bolivia en casa que parece fácil pero toca lograrlo y ahora nos toca vencer a Colombia en casa, yo creo que nos hemos hecho responsables y estoy convencido de que esto va a ser así y el 9 de septiembre estaremos todos celebrando”, aseveró Giménez.

Si bien los venezolanos ilusionados esperan que las palabras del presidente de la FVF se hagan realidad y todos festejen la clasificación, algunos otros le pidieron humildad al dirigente, teniendo en cuenta que los dos partidos son difíciles.

En menos de un mes se disputarán la penúltima jornada y Venezuela irá a visitar a Argentina a Buenos Aires y la última fecha será en el Estadio Monumental de Maturin ante la selección Colombia.