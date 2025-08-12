NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
La Vinotinto

"La nueva casa de La Vinotinto": definen el estadio en el que la selección venezolana jugará la nueva Liga de Naciones Conmebol

agosto 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Sorteo Liga de Naciones Conmebol/ Hinchada de la selección Venezolana - Fotos EFE
Sorteo Liga de Naciones Conmebol/ Hinchada de la selección Venezolana - Fotos EFE
La competencia será disputada por las nueve selecciones sudamericanas que aún no tienen asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo, entre ellas Venezuela y Colombia.

La cuenta oficial de La Vinotinto Femenina hizo oficial este martes en X la que será la sede en la que se disputarán todos sus partidos en condición de local de cara a la Liga de Naciones de Conmebol.

"El Estadio Metropolitano de Lara será el encargado de recibir a las chamas para el arranque de la Conmebol Liga de Naciones Femenina", aseguraron en la red social X.

o

En ese sentido, el Metropolitano de Lara, ubicado en la ciudad de Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara, en el centro occidente de Venezuela, será el recinto futbolero que acogerá a La Vinotinto en el torneo que funciona como clasificatorio para el Mundial Femenino de 2027.

Al respecto, el periodista y fotógrafo Ramón Nikolás Medina afirmó en su cuenta oficial de X que el Metropolitano de Lara se está convirtiendo en "la nueva casa" de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en general.

Y es que la Liga de Naciones Femenina no es la primera razón por la que La Vinotinto estará en Cabudare, pues también se han llevado a cabo allí varios amistosos de La Vinotinto.

El Metropolitano de Lara, cabe recordar, fue también sede de la selección venezolana en el Campeonato Sudamericano Sub-20, así como recinto en el que se celebraron los Juegos Indígenas y de la Costa, y albergará también los Juegos Nacionales FVF.

La competencia será disputada por las nueve selecciones sudamericanas que aún no tienen asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo, entre ellas Venezuela y Colombia.

El reciente campeón de la Copa América Brasil, por su parte, y como anfitrión del torneo global, no hará parte de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina.

Este nuevo certamen no solo otorgará dos cupos directos al Mundial por medio de un sistema de liga todos contra todos, sino que también permitirá que otras dos selecciones accedan al repechaje intercontinental en busca de la clasificación.

Estarán clasificadas de forma directa a la máxima cita las selecciones sudamericanas que ocupen las dos primeras posiciones en la tabla final del torneo.

Es de señalar que la iniciativa apunta a multiplicar los partidos oficiales para las selecciones nacionales y a establecer un calendario competitivo regular, algo que históricamente ha sido una deuda pendiente en el fútbol femenino a nivel de Sudamérica.

La selección Colombia será la encargada de estrenar esta nueva competencia femenina al enfrentar a Perú el 24 de octubre en la fecha inaugural.

o

De acuerdo con el sorteo celebrado por la Conmebol en Quito, en la primera fecha de la Liga de Naciones jugarán, además de Colombia y Perú, Bolivia-Ecuador, Venezuela-Chile y Argentina-Paraguay y Uruguay estará libre en la primera jornada.

Temas relacionados:

La Vinotinto

