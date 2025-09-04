NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Alemania

Alemania vivió una derrota histórica y pone en peligro su camino al Mundial de 2026

septiembre 4, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Jugadores de la selección de Alemania | Foto: AFP
Jugadores de la selección de Alemania | Foto: AFP
La derrota de este jueves tiene además más gravedad que la que podría haber tenido en anteriores ocasiones ya que estaba vez es en un grupo de apenas cuatro equipos, por lo que el margen de error se reduce considerablemente.

Este jueves, la selección de Alemania se enfrentó a Eslovaquia y cayó 2-0 ante el conjunto local poniendo en peligro su camino hacia el Mundial de 2026.

El primer partido de los alemanes no fue como esperaban y con tantos de David Hancko (minuto 42) y de David Strelec (55), los eslovacos infligieron a Alemania su primera derrota fuera de casa en una fase de clasificación al Mundial.

Si se tienen en cuenta también los clasificatorios mundialistas jugados como local, se trata del cuarto revés, tras los sufridos en casa contra Portugal en 1985 (1-0), Inglaterra en 2001 (5-1) y Macedonia del Norte en 2021 (2-1).

"En cuanto a emoción, nuestro adversario iba muy delante de nosotros desde el primero al último minuto, eso es un hecho", declaró el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann.

"Si se analiza nuestra historia en los diez últimos años, no es que rebosemos de confianza y podamos jugar al 80%", lanzó el joven técnico.

o

La derrota de este jueves tiene además más gravedad que la que podría haber tenido en anteriores ocasiones ya que estaba vez es en un grupo de apenas cuatro equipos, por lo que el margen de error se reduce considerablemente.

La 'Mannschaft' desperdició por lo tanto su comodín en esta primera partida y está ahora forzada a ganar el domingo en Colonia a Irlanda del Norte, que venció 3-1 en Luxemburgo, si quiere poder luchar por el liderato, el único lugar que da billete directo al Mundial.

En caso de no lograr ese primer puesto, Alemania tendría que pasar a finales de marzo por un peligroso playoff, para el que tiene por lo menos plaza garantizada gracias a su cuarto lugar en la última Liga de Naciones.

Cuatro veces campeona mundial (1954, 1974, 1990, 2014), Alemania solo estuvo ausente del torneo supremo del fútbol en dos de las 22 ediciones, la inicial de 1930 y la de 1950, justo después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

En Bratislava, Alemania dejó sobre todo en evidencia sus lagunas defensivas.

El dúo de centrales Jonathan Tah-Antonio Rüdiger dejó demasiados espacios y Eslovaquia tuvo las mejores ocasiones en la primera mitad, por lo que no fue una sorpresa que David Hancko firmara el primer tanto en el 42, concluyendo con éxito un contragolpe que él había iniciado tras robar un balón a Florian Wirtz.

En la segunda mitad, David Strelec recibió el balón en la entrada del área y se fue de Rüdiger para enviar un soberbio tiro con rosca, directo a la escuadra contraria (2-0, 55).

Ofensivamente, Wirtz y Nick Woltemade, recién transferidos a la Premier League por sumas suntuosas pagadas por Liverpool y Newcastle respectivamente, apenas aportaron.

"Es difícil decir en caliente qué nos ha faltado. No estamos cansados. Debemos analizar qué ha ocurrido porque esto no es lo que se espera de nosotros", admitió Tah en declaraciones a la televisión ARD.

Temas relacionados:

Alemania

Mundial 2026

Eliminatorias mundialistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
TPS

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

María Corina Machado y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado responde a las amenazas que le hizo Diosdado Cabello: “está bien equivocado si cree que esto nos detendrá”

Más de Deportes

Ver más
Juan José Giraldo nadador colombiano - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Él es Juan José Giraldo, el joven colombiano que dejó el fútbol y el BMX para dedicarse a la natación y ahora ostenta récord sudamericano

Colombia vs. Venezuela en la Copa América de 2021/ Octavos de final de Libertadores - Fotos EFE
Copa Libertadores

Cuestionado gesto de futbolista de La Vinotinto a jugador colombiano que un mismo partido falló dos penaltis, los dos los cometió el venezolano

Juez de línea - Foto de referencia Canva
Árbitros

"Es un fútbol amateur": garrafal error arbitral desata duras críticas en la liga colombiana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
España reporta el peor desastre ambiental por incendios forestales durante los últimos 30 años - Foto EFE
España

Ola de calor deja más de 1.000 muertos y el peor desastre ambiental por incendios forestales en 30 años en España

Las profesiones que con el tiempo serían reemplazadas por la IA - Foto referencia: Canva
Inteligencia Artificial

Las profesiones que con el tiempo serían reemplazadas, según el más reciente estudio de Microsoft

Cámara ardiente de Miguel Uribe - AFP
Magnicidio

"En algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, junto a su abogado, Jaime Granados - Foto: EFE
Álvaro Uribe

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Roxana Díaz, actriz venezolana - Foto: Instagram
Actriz

La actriz venezolana Roxana Díaz habló de la persona que filtró su video íntimo: "Fue una seguidilla de nunca acabar, no tuve ayuda profesional"

Juicio de Álvaro Uribe - EFE y Canva
Juicio

¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

Juan José Giraldo nadador colombiano - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Él es Juan José Giraldo, el joven colombiano que dejó el fútbol y el BMX para dedicarse a la natación y ahora ostenta récord sudamericano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano