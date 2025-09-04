Conmebol anuncia la descalificación a Independiente de la Copa Sudamericana: estas son las sanciones para los argentinos y para la U. de Chile

La Conmebol descalificó el jueves al club argentino Independiente de la Copa Sudamericana por los actos violentos ocurridos en su estadio durante el partido frente a Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final del torneo, según una resolución del organismo.

La Universidad de Chile, por su parte, avanzará entonces a cuartos de final, donde se medirá ante Alianza Lima de Perú.

La unidad de disciplina de la Conmebol impuso además al club de Avellaneda una multa de 250.000 dólares y a su rival una sanción económica de 270.000 dólares. Ambos deberán jugar siete partidos de local a puertas cerradas y siete como visitante sin la presencia de sus aficionados.

El organismo, cabe recordar, canceló el encuentro disputado el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América de la provincia de Buenos Aires poco después del inicio del segundo tiempo por falta de garantías de seguridad tras los incidentes, que dejaron heridos de gravedad y decenas de detenidos.

Durante el partido, aficionados del equipo chileno arrojaron objetos a la hinchada local, que reaccionó ingresando al sector visitante para golpearlos. Al menos un simpatizante chileno se arrojó de la tribuna alta para tratar de escapar.

Las impactantes imágenes de violencia dentro del estadio fueron condenadas por autoridades de ambos países y del fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino dijo un día después de los incidentes que esperaba "sanciones ejemplificadoras".

Al momento de la suspensión del partido, los equipos empataban 1-1, un resultado que favorecía al equipo chileno, que había ganado el partido de ida 1-0.

El saldo fue de al menos 19 heridos, dos de ellos en estado grave, y más de cien detenidos, la inmensa mayoría chilenos, de acuerdo con reportes de la Policía argentina.

La sentencia, contra la cual cabe recurso y divulgada minutos antes del inicio de la penúltima jornada del clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026, advierte de sanciones más severas en caso de reincidencia.

También ordena a ambos combinados realizar campañas en redes sociales y en sus estadios contra el "racismo, discriminación y violencia".

Independiente calificó este jueves como un triunfo de "los violentos" su descalificación de la Copa Sudamericana 2025: "perdió el fútbol, ganaron los violentos", se lee sobreimpreso en una imagen publicada por la cuenta oficial de Independiente en la red social X.

El club chileno, entretanto, celebró la medida: "si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo (...) no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales", sostuvi Michael Clark, presidente de Azul Azul, la concesionaria que controla el club, en un video en YouTube.

El antecedente más inmediato de una descalificación por parte de la Conmebol tuvo lugar hace poco más de una década, en mayo de 2015.

El organismo sudamericano expulsó de la Copa Libertadores a Boca Juniors, uno de los clubes más grandes del continente, luego de que sus hinchas agredieran con gas pimienta a los jugadores de River Plate, su más enconado rival.

Los futbolistas del Millonario fueron atacados en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, cuando se disponían a salir al campo para disputar el segundo tiempo de una serie de octavos de final que iba 1-0 a favor del equipo de la banda roja cruzada.

El duelo de vuelta del superclásico argentino fue suspendido y el Xeneize descalificado de esa edición del certamen, además de sancionado con multas y prohibición de jugar con público varios partidos internacionales.

River avanzó en aquel entonces a cuartos y posteriormente alzó su tercer título en el principal torneo de clubes del continente.