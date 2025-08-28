"Algo no nos han contado": cuestionan lesión de Jhon Durán antes de la convocatoria de Colombia en partido en que le dio codazo a otro colombiano en Champions League

El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez cuestionó la lesión del futbolista Jhon Jáder Durán, quien poco antes de que se conozcan los convocados a la selección Colombia mostró una aparente molestia en el último partido que disputó con su nuevo equipo, el Fenerbahçe de Turqía.

"¿En serio se lesionó Durán? No lo tocó el arquero y cayó liquidado", escribió Vélez el miércoles luego del partido en su cuenta oficial de la red social X.

VEA TAMBIÉN "No es lo que esperábamos": miembro de la junta directiva del Fenerbahce cuestiona el rendimiento de Jhon Jáder Durán o

El reconocido comunicador deportivo calificó la lesión de "inoportuna" y "oportuna" al mismo tiempo, pues "facilita la no convocatoria dejando en un misterio si lo llamaban o no" a las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas en las que La Tricolor buscará an Bolivia y Venezuela su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"El episodio del juego ante Perú está ahí flotando aún… algo no nos han contado… ¿o sí?", planteó Vélez, respetado en su gremio, entretanto, por sus más de 51 años de experiencia en radio, televisión, medios escritos y digitales.

Y es que, durante los minutos de adición del partido, Durán, luego de una acción en la que intentó disputar un centro en el área con el arquero rival, cayó al piso con un gesto que expresaba dolor tras saltar tratando de cabecear el balón, pero sin ningún contacto con el guardameta.

En ese momento, el equipo médico del Fenerbahçe ingresó al terreno de juego para atenderlo, algunos mostrando confusión por su decisión de pedir el cambio en lo que era una instancia definitiva para que pudieran empatar el partido, pues su rival, el Benfica, se imponía por la mínima diferencia y los eliminaba parcialmente de la Champions League.

Ambos disputaron en Lisboa, Portugal, la vuelta del play-off de la Champions a la que terminó clasificando el Benfica con otro colombiano compañero de Durán en la selección Colombia y quien se espera aparezca dentro de la lista de los elegidos por Néstor Lorenzo para enfrentar a Bolivia y Venezuela.

El otro colombiano en cuestión es Richard Ríos, cuyo también nuevo club aseguró el cupo al certamen futbolero más importante a nivel de clubes en Europa en un partido en el que Durán, su compatriota que posiblemente no esté dentro de la convocatoria, le golpeó con el codo en una de las acciones.

Durán entró desde el banquillo de José Mourinho al minuto 65 y apenas ingresó, impactó la cara de Ríos en una jugada en la que este lo marcaba por la espalda y le ganó un balón aéreo, pero quedó tendido en el suelo tras estrellarse con el codo izquierdo del delantero antioqueño, mismo departamento en el que nació el mediocampista que brilló en Palmeiras.

Las declaraciones de Mourinho, por demás, preocuparon también no solo a la prensa, sino a los aficionados turcos y colombianos, pues al ser consultado luego del partido por el momento de Durán, el estratega portugués aseguró que "no está en buenas condiciones físicas y entrena poco".

Asimismo, el que fue director técnico del Real Madrid en una recordada etapa del equipo español, aseguró que Anderson Talisca, el otro delantero de los auriazules que salió expulsado por doble amonestación, "es un jugador con personalidad y podía haberlo hecho mejor".

VEA TAMBIÉN James Rodríguez y Jhon Durán se pronunciaron sobre la supuesta pelea en el camerino durante el partido de Colombia ante Perú por Eliminatorias o

Varios medios, cabe recordar, aseguraron que en el entretiempo del partido en que Colombia se enfrentó a Perú en junio por Eliminatorias, hubo una riña en el camerino con el excompañero de Cristiano Ronaldo como protagonista, aunque el cuerpo técnico de La Tricolor y los jugadores desmintieron esas versiones, que revivieron con la lesión de Durán.