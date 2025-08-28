NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jhon Jader Durán

"Algo no nos han contado": cuestionan lesión de Jhon Durán antes de la convocatoria de Colombia en partido en que le dio codazo a otro colombiano en Champions League

agosto 28, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Jhon Jáder Durán - Fotos AFP
Jhon Jáder Durán - Fotos AFP
El Fenerbahce quedó eliminado de la UEFA Champions League y José Mourinho, entrenador del equipo turco, dijo que Durán "no está bien y entrena poco".

El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez cuestionó la lesión del futbolista Jhon Jáder Durán, quien poco antes de que se conozcan los convocados a la selección Colombia mostró una aparente molestia en el último partido que disputó con su nuevo equipo, el Fenerbahçe de Turqía.

"¿En serio se lesionó Durán? No lo tocó el arquero y cayó liquidado", escribió Vélez el miércoles luego del partido en su cuenta oficial de la red social X.

o

El reconocido comunicador deportivo calificó la lesión de "inoportuna" y "oportuna" al mismo tiempo, pues "facilita la no convocatoria dejando en un misterio si lo llamaban o no" a las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas en las que La Tricolor buscará an Bolivia y Venezuela su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"El episodio del juego ante Perú está ahí flotando aún… algo no nos han contado… ¿o sí?", planteó Vélez, respetado en su gremio, entretanto, por sus más de 51 años de experiencia en radio, televisión, medios escritos y digitales.

Y es que, durante los minutos de adición del partido, Durán, luego de una acción en la que intentó disputar un centro en el área con el arquero rival, cayó al piso con un gesto que expresaba dolor tras saltar tratando de cabecear el balón, pero sin ningún contacto con el guardameta.

En ese momento, el equipo médico del Fenerbahçe ingresó al terreno de juego para atenderlo, algunos mostrando confusión por su decisión de pedir el cambio en lo que era una instancia definitiva para que pudieran empatar el partido, pues su rival, el Benfica, se imponía por la mínima diferencia y los eliminaba parcialmente de la Champions League.

Ambos disputaron en Lisboa, Portugal, la vuelta del play-off de la Champions a la que terminó clasificando el Benfica con otro colombiano compañero de Durán en la selección Colombia y quien se espera aparezca dentro de la lista de los elegidos por Néstor Lorenzo para enfrentar a Bolivia y Venezuela.

El otro colombiano en cuestión es Richard Ríos, cuyo también nuevo club aseguró el cupo al certamen futbolero más importante a nivel de clubes en Europa en un partido en el que Durán, su compatriota que posiblemente no esté dentro de la convocatoria, le golpeó con el codo en una de las acciones.

Durán entró desde el banquillo de José Mourinho al minuto 65 y apenas ingresó, impactó la cara de Ríos en una jugada en la que este lo marcaba por la espalda y le ganó un balón aéreo, pero quedó tendido en el suelo tras estrellarse con el codo izquierdo del delantero antioqueño, mismo departamento en el que nació el mediocampista que brilló en Palmeiras.

Las declaraciones de Mourinho, por demás, preocuparon también no solo a la prensa, sino a los aficionados turcos y colombianos, pues al ser consultado luego del partido por el momento de Durán, el estratega portugués aseguró que "no está en buenas condiciones físicas y entrena poco".

Asimismo, el que fue director técnico del Real Madrid en una recordada etapa del equipo español, aseguró que Anderson Talisca, el otro delantero de los auriazules que salió expulsado por doble amonestación, "es un jugador con personalidad y podía haberlo hecho mejor".

o

Varios medios, cabe recordar, aseguraron que en el entretiempo del partido en que Colombia se enfrentó a Perú en junio por Eliminatorias, hubo una riña en el camerino con el excompañero de Cristiano Ronaldo como protagonista, aunque el cuerpo técnico de La Tricolor y los jugadores desmintieron esas versiones, que revivieron con la lesión de Durán.

Temas relacionados:

Jhon Jader Durán

Fenerbahce

Selección Colombia

Eliminatorias Sudamericanas

Richard Ríos

Benfica

UEFA Champions League

José Mourinho

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Deportes

Ver más
Bufanda del FC Porto - Foto de referencia: EFE
Oporto

Muere la leyenda del fútbol portugués Jorge Costa quien ganó la Champions League de la mano de Mourinho en 2004

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no cree en nadie: anotó triplete y uno de los goles fue con su popular salto sostenido

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela

Otra vez la presidenta del Circuito Judicial de Caracas: Niegan hábeas corpus a la activista Grajales

Receta de arroz con leche con base de leche de origen vegetal - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Así puedes preparar un rico y delicioso arroz con leche sin ingredientes de origen animal

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Martha Lía Grajales - AFP
Detenciones arbitrarias

Detienen a la activista que denunció el asalto a la vigilia frente al Tribunal Supremo: Martha Lía Grajales se había convertido en voz de los presos políticos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. (EFE)
Petro

Petro afirmó que pensó en impedir la entrada del subsecretario de EE. UU. y tras minuto de silencio por Miguel Uribe dijo que Colombia "lleva decenas de años matándose por venganza"

WhatsApp - Foto Canva de referencia
Presos políticos en Venezuela

Piden clemencia para joven detenido por tener fotos con María Corina Machado en su WhatsApp

Franja de Gaza - Foto AFP
Israel

Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia por plan de Israel de tomar el control de la Ciudad de Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano