Martes, 26 de agosto de 2025
Directivo del Fenerbahce cuestiona rendimiento de Jhon Durán - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

"No es lo que esperábamos": miembro de la junta directiva del Fenerbahce cuestiona el rendimiento de Jhon Jáder Durán

agosto 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
A pesar de sus buenas estadísticas, el desempeño del colombiano no ha cumplido las expectativas de los directivos del conjunto turco.

El atacante cafetero Jhon Jáder Durán, quien dejó las filas del Al-Nassr de Arabia Saudita y se sumó en condición de préstamo al Fenerbahce de Turquía, escuadra dirigida por José Mahurino, conjunto con el cual ya ha tenido acción en cinco juegos oficiales y en los cuales ha marcado un gol.

Aunque su puntuación de rendimiento durante los partidos disputados hasta la fecha se ha encontrado entre un 6.7 y 8.1, según el portal web encargado de datos y estadísticas deportivas Sofascore, son números que por el momento parecen no convencer a las directivas del conjunto turco.

Recientemente, en una entrevista a 343 Digital, Murat Asik, uno de los miembros de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahce, expresó su opinión sobre el desempeño que ha tenido el futbolista colombiano en lo que va del inicio de la temporada 2025/2026, dejando claro que el nacido en Zaragoza, Antioquia, no ha cumplido con parte de las expectativas que se crearon a su alrededor.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán”, señaló inicialmente el directivo ante el desempeño del atacante colombiano.

Asimismo, Murat Asik fue enfático en señalar que el jugador de selección Colombia, hasta el momento, no ha visto el rendimiento que se esperaba del delantero cafetero. “Teníamos expectativas muy altas y no hemos visto los resultados en el campo. Él es un delantero, no un delantero centro”.

Sin duda alguna, es una situación que comienza a desatar preocupación, pues desde su partida del Aston Villa, escuadra en la que ha vivido el mayor de sus éxitos, le ha sido difícil consolidarse en otros equipos como el Al-Nassr, escuadra que solo representó por seis meses.

Jhon Jáder Durán debe comenzar a superar las expectativa

Este miércoles 27 de agosto, el delantero cafetero tendrá un gran reto con el Fenerbahce, pues la escuadra turca se jugará ante el Benfica de Portugal, conjunto en el que juega el también colombiano Richard Ríos, por los playoffs de la Champions League.

Un juego determinante para los dos equipos, pues uno de los dos tendrá que despedirse de manera anticipada de toda posibilidad de jugar torneo internacional durante la temporada 2025/2026.

Actualmente, la serie se encuentra abierta (0-0) para las dos escuadras, que tendrán que dar lo mejor de sí dentro del terreno de juego para avanzar a la siguiente ronda de la Champions League.

Sin duda alguna, la mayor presión la tendrá Jhon Durán, quien debe comenzar a ser protagonista con el Fenerbahce, no solo por las expectativas que tienen desde el club, sino porque su rendimiento también será determinante para las convocatorias en selección Colombia.

