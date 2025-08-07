NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Luis Díaz

Luis Díaz sigue demostrando talento con el Bayern Munich; esta vez ‘sacó a bailar’ al argentino ‘Cuti’ Romero en el partido ante el Tottenham

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Luis Díaz con el Bayern Munich ante el Tottenham / FOTO: EFE
Luis Díaz con el Bayern Munich ante el Tottenham / FOTO: EFE
El colombiano fue titular en la goleada de loa alemanes al Tottenham en partido amistoso y aunque no anotó, si se hizo sentir.

A seis días de enfrentarse al París SG por la Supercopa de Europa en Udine (Italia), el Tottenham perdió ante el Bayern Múnich por 4-0 este jueves en su sexto y último partido de pretemporada.

Campeón de la Europa League en mayo, el Tottenham se vio superado en el primer tiempo y se fue a vestuarios en desventaja después de un gol de su exdelantero Harry Kane.

o

Después de la pausa, Kingsley Coman amplió la renta. Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare sellaron la goleada en un estadio Allianz Arena, en Munich, casi lleno (72.000 espectadores).

Los hombres de Thomas Frank, llegado este verano al Tottenham, sufrieron así su primera derrota de la pretempodada, después de las victorias contra Reading (2-0) y Arsenal (1-0) y los empates ante Wycombe (2-2), Luton Town (0-0) y Newcastle United (1-1).

En el equipo titular del Bayern Munich estuvo el colombiano Luis Díaz, que esta vez recibió la confianza del entrenador Vincent Kompany para ser inicialista, pues el partido pasado no fue de la partida, pero ingresó al segundo tiempo, y dejó muy buenas sensaciones.

Aunque el guajiro no se hizo presente en el marcador, si mostró talento y magia con sus pies y esto quedó reflejado en una jugada en la que fue presionado por el defensor argentino Cristian ‘el Cuti’ Romero, pero Lucho con talento lo dejó en el camino.

o

En la jugada se puede observar como el ‘Cuti’ trata de derribarlo con fuerza y Diaz, no solo protegió la posesión del balón, sino que junto otro defensor del Tottenham, a quien también gambeteó y después entregó el balón.

El PSG, ganador de la Champions League, regresó a los entrenamientos el miércoles, tres semanas y media después de su derrota 3-0 en la final del Mundial de Clubes contra Chelsea.

Así fue la jugada en la que Luis Díaz humilló al Cuti Romero:

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Tottenham

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Son válidas las pruebas presentadas en el juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
Alejandro 'papu' Gómez, futbolista - Fotos: Instagram
Fútbol

El épico video con el que campeón del Mundo anuncia que vuelve al fútbol luego de dos años sancionado por dopaje

Juan Arango, exjugador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Juan Arango

El hijo del exfutbolista venezolano Juan Arango fue retado a cobrar un tiro libre para demostrar la misma calidad de su padre: "A ver si le enseñé algo"

Vinícius Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Vinicius Jr.

"Idénticos": Vinícius Júnior presenta su estatua de cera en icónico lugar de Brasil

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que este viernes fueron entregados todos los ciudadanos venezolanos detenidos en su país país en un intercambio por presos políticos del régimen.
Presos políticos

"Hemos entregado a todos los venezolanos detenidos en El Salvador": presidente Bukele y secretario Rubio confirman intercambio por presos políticos y 10 estadounidenses

Alejandro 'papu' Gómez, futbolista - Fotos: Instagram
Fútbol

El épico video con el que campeón del Mundo anuncia que vuelve al fútbol luego de dos años sancionado por dopaje

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre Ucrania desde la Casa Blanca el 14 de julio de 2025. (AFP)
Donald Trump

Trump advierte que impondrá duros aranceles a Rusia si no se llega a un acuerdo para acabar con la guerra en Ucrania en 50 días y confirma envío de misiles Patriot

Álvaro Uribe y Diosdado Cabello - EFE
La Noche

"No tiene ninguna credibilidad": Vicente Fox califica de "asesino" a Diosdado Cabello luego de que el número dos del régimen celebrara fallo contra Álvaro Uribe

Perros - Foto de referencia: EFE
Superman

‘El efecto Krypto’: tras el estreno de la película de Superman ha incrementado la adopción de perros en más del 500% en país de América

Manifestación de periodistas venezolanos - Foto EFE
Exiliados

"Poco a poco van silenciando a la sociedad civil", directora de Fundamedios sobre estudio que señala a Venezuela como epicentro de la diáspora periodística

Pasaportes - Foto por Canva
Pasaporte

Esta es la lista de los pasaportes más poderosos del mundo en 2025: posición de Colombia y Venezuela contrasta con la de otro sudamericano que está en el ‘top 15’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano