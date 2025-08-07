Luis Díaz sigue demostrando talento con el Bayern Munich; esta vez ‘sacó a bailar’ al argentino ‘Cuti’ Romero en el partido ante el Tottenham

A seis días de enfrentarse al París SG por la Supercopa de Europa en Udine (Italia), el Tottenham perdió ante el Bayern Múnich por 4-0 este jueves en su sexto y último partido de pretemporada.

Campeón de la Europa League en mayo, el Tottenham se vio superado en el primer tiempo y se fue a vestuarios en desventaja después de un gol de su exdelantero Harry Kane.

Después de la pausa, Kingsley Coman amplió la renta. Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare sellaron la goleada en un estadio Allianz Arena, en Munich, casi lleno (72.000 espectadores).

Los hombres de Thomas Frank, llegado este verano al Tottenham, sufrieron así su primera derrota de la pretempodada, después de las victorias contra Reading (2-0) y Arsenal (1-0) y los empates ante Wycombe (2-2), Luton Town (0-0) y Newcastle United (1-1).

En el equipo titular del Bayern Munich estuvo el colombiano Luis Díaz, que esta vez recibió la confianza del entrenador Vincent Kompany para ser inicialista, pues el partido pasado no fue de la partida, pero ingresó al segundo tiempo, y dejó muy buenas sensaciones.

Aunque el guajiro no se hizo presente en el marcador, si mostró talento y magia con sus pies y esto quedó reflejado en una jugada en la que fue presionado por el defensor argentino Cristian ‘el Cuti’ Romero, pero Lucho con talento lo dejó en el camino.

En la jugada se puede observar como el ‘Cuti’ trata de derribarlo con fuerza y Diaz, no solo protegió la posesión del balón, sino que junto otro defensor del Tottenham, a quien también gambeteó y después entregó el balón.

Así fue la jugada en la que Luis Díaz humilló al Cuti Romero: