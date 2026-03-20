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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Jugadores de la Selección de Argentina - Foto: EFE
Jugadores de la Selección de Argentina - Foto: EFE
Selección Argentina

Argentina confirmó amistosos ante selecciones africanas para la fecha FIFA de marzo

marzo 20, 2026
Por: Natalya Baquero González
El juego ante su similar de Guatemala no se llevará a cabo debido a reglamento FIFA.

Tras la cancelación de la Finalissima, entre las selecciones de España y Argentina, la cual estaba programada para el 27 de marzo, en Catar, debido a la actual situación en Medio Oriente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo que buscar rivales a último momento para aprovechar la fecha FIFA del mes y que los “albicelestes” tuvieran acción.

En ese sentido, este viernes la AFA informó por medio de un comunicado que el combinado argentino enfrentará el próximo viernes 27 de marzo en la Bombonera a la selección africana de Mauritania.

“El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo”, expresó inicialmente la Asociación del Fútbol Argentino por medio de un comunicado.

“El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20:15 en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA”, añadió.

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Horas más tarde la AFA confirmó que el juego ante su similar de Guatemala ya no se llevará a cabo y en su lugar se enfrentará a Zambia, encuentro que se disputará el 31 de este mes, esto debido a una “restricción” del reglamentaría de la FIFA.

“La Asociación del Fútbol le agradece a la Federación de Fútbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria”, dijo la AFA.

¿Por qué motivo se canceló el juego ante Guatemala?

El encuentro ante la selección centroamericana y su par de Argentina no se llevará a cabo, debido a que el combinado guatemalteco se enfrentará ante Argelia en territorio italiano, lo cual, basado en el reglamento de FIFA, le impide jugar en distintos continentes.

El reglamento estipula que los seleccionados no pueden jugar en dos continentes distintos durante la misma ventana internacional, motivo por el cual el juego ante Guatemala no se pudo desarrollar en territorio argentino, pese a su disponibilidad.

Nuevos convocados por Scaloni

Este viernes se conoció que el técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, decidió sumar a la convocatoria a Franco Mastantuono, extremo del Real Madrid, y a Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo, a su lista de convocados para los amistosos del 27 y 31 de marzo, para los últimos partidos ante su público antes del Mundial de Norteamérica 2026, en el cual se medirán por el grupo J ante Argelia, Austria y Jordania.

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