"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

El exdiputado del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, explicó en el programa La Tarde de NTN24, por qué es importante la gira de María Corina Machado por Europa.

De acuerdo con el entrevistado, la gira de Machado es de suma importancia estratégica para la causa democrática venezolana.

"La presencia de María Corina no es solo importante en España, sino para Europa, eso le da visibilidad a su figura y legitimidad democrática de cara a las próximas elecciones en Venezuela", dijo Bauzá.

Asimismo, el entrevistado, sostuvo: "Todos queremos una convocatoria (electoral) lo más rápido posible (en Venezuela), que sean seguras y libres".

VEA TAMBIÉN "La Puerta del Sol se va a convertir en la Plaza de la Libertad”: presidenta de la Comunidad de Madrid ante la condecoración de María Corina Machado y Edmundo González o

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela (…). Que Marco Rubio esté como supervisor de lo que pasa en Venezuela, Cuba y Nicaragua, da garantías", aseveró.

Tanto para Bauzá, como para otros expertos consultados por NTN24, la gira de la apodada 'dama de hierro' se enfoca en consolidar alianzas internacionales clave.

También se dice que esta estrategia serviría para presionar por una transición política tras la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro.

Hasta el momento, Machado ha sostenido encuentros con importantes líderes europeos, incluidos el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

La gira europea actual de Machado, aparte de Francia, incluye una próxima parada: Madrid, España.