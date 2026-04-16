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Jueves, 16 de abril de 2026
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Dictadura en Venezuela

"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela": exdiputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
De acuerdo con el entrevistado, la gira de Machado es de suma importancia estratégica para la causa democrática venezolana.

El exdiputado del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, explicó en el programa La Tarde de NTN24, por qué es importante la gira de María Corina Machado por Europa.

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De acuerdo con el entrevistado, la gira de Machado es de suma importancia estratégica para la causa democrática venezolana.

"La presencia de María Corina no es solo importante en España, sino para Europa, eso le da visibilidad a su figura y legitimidad democrática de cara a las próximas elecciones en Venezuela", dijo Bauzá.

Asimismo, el entrevistado, sostuvo: "Todos queremos una convocatoria (electoral) lo más rápido posible (en Venezuela), que sean seguras y libres".

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"La salida de Maduro no significa que haya una democracia real en Venezuela (…). Que Marco Rubio esté como supervisor de lo que pasa en Venezuela, Cuba y Nicaragua, da garantías", aseveró.

Tanto para Bauzá, como para otros expertos consultados por NTN24, la gira de la apodada 'dama de hierro' se enfoca en consolidar alianzas internacionales clave.

También se dice que esta estrategia serviría para presionar por una transición política tras la caída del régimen del dictador Nicolás Maduro.

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Hasta el momento, Machado ha sostenido encuentros con importantes líderes europeos, incluidos el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

La gira europea actual de Machado, aparte de Francia, incluye una próxima parada: Madrid, España.

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