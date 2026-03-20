Quedó confirmado el rival de la selección Colombia para su juego de despedida en El Campín antes del Mundial

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, dio a conocer el rival que enfrentará la selección Colombia en su juego de despedida en territorio colombiano antes de emprender su camino a Norteamérica.

Jesurún informó que el rival de Colombia, en el encuentro que se disputará en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, será ante el combinado de Costa Rica.

El partido se encuentra pactado para el próximo viernes 29 de mayo, en horario aún por confirmar.

Todo esto en el marco de la preparación del equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo de cara a su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en la cual la “Tricolor” tendrá su séptima participación.

De igual manera, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dejó claro que aún no se encuentra disponible la boletería y que una vez sean habilitadas, el operador encargado de la venta de estas será TuBoleta.

Todo esto con la finalidad de que los aficionados no caigan en ventas fraudulentas, como se denunció hace unos días.

Este último encuentro de la selección Colombia ante su afición en territorio colombiano antes de partir a Norteamérica, donde continuará con su itinerario de preparación, será la oportunidad perfecta para enviar un mensaje de acompañamiento a los jugadores que nos representarán en la Copa del Mundo 2026, donde la “Tricolor” espera superar lo hecho en 2014, donde alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia.

En cuanto a los detalles de la concentración del conjunto nacional, Ramón Jesurún informó que iniciará el 25 de mayo en la ciudad de Medellín; 24 horas previas al encuentro ante Costa Rica, el equipo arribará a Bogotá.

Posteriormente, los jugadores tendrán unos días de descanso para compartir con sus familias y luego volverán a concentrarse en la capital antioqueña; allí prepararán detalles del partido para su último partido amistoso antes del inicio del Mundial.

"Ellos regresarán a sus casas por unos días y luego volverán a concentrarse en Medellín y de ahí viajaremos a San Diego, California, el día 4 de junio para enfrentar el 7 de junio a Jordania y el día 10 llegaremos a Guadalajara, donde será nuestro centro de preparación", dijo el presidente de la FCF.

La selección de Jordania será el último rival que enfrenten los dirigidos por Néstor Lorenzo, antes de su participación en la Copa del Mundo el 17 de junio, donde hará su debut ante su similar de Uzbekistán.

¿Cuántas veces se han enfrentado Colombia y Costa Rica?

Este será el juego número 13 entre cafeteros y ‘ticos’, entre encuentros amistosos y oficiales, en los cuales la Tricolor ha vencido en 10 ocasiones, mientras que el combinado costarricense solo cuenta con tres victorias.