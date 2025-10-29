NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Diego Maradona

Argentina lanzó moneda conmemorativa para el Mundial de 2026 recordando el mítico gol de Maradona ante Inglaterra en México 86

octubre 29, 2025
Por: Diana Pérez
Moneda argentina conmemorativa | Foto: AFP
Para el mercado internacional serán comercializadas monedas de oro con un diseño similar.

A tan solo meses de que se lleve a cabo el Mundial de 2026, al que la ‘albiceleste’ fue la primera en clasificarse en Sudamérica, Argentina lanzó una moneda conmemorativa.

Esta moneda lanzada por el Banco Central de Argentina rememora la legendaria jugada del fallecido Diego Maradona, el “gol del siglo”.

Según explicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la moneda de plata es una conmemoración al Mundial de 2026, pero su motivo principal rendirle homenaje a la jugada que hizo Maradona ante Inglaterra en México 1986.

Esto porque ese gol es considerado como “el mejor de la historia de los mundiales” y porque en 2026 se cumplen 40 años “de aquel hito deportivo”.

“Esta emisión se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, añadió el BCRA.

o

El banco también explicó esto hace parte de un programa que vienen manejando desde hace años con lo que llamó la “acuñación de monedas”.

Las monedas conmemorativas empezaron con el Mundial Alemania 2006, luego lo hicieron para Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y en Qatar 2022, copa en la que la ‘albiceleste’ quedó campeona del mundo.

“A estas emisiones se suma ahora la nueva moneda conmemorativa de la Copa Mundial 2026, que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México”, explicó el banco.

El BCRA detalló que la moneda conmemorativa será de plata y contará con el diseño de una pelota atravesándola como “alegoría sobre la pasión futbolera”.

En el arco superior de la moneda está inscrita la leyenda “República Argentina, y en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026”.

“En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la genial jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol. También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10 y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025”, puntualiza.

La moneda es de plata 925, pesa 27 gramos y tiene un diámetro de 40 mm, además, será emitida en el mercado nacional por una cantidad de 2.500 unidades.

Y para el mercado internacional serán comercializadas monedas de oro con un diseño similar.

“El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA y fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España”.

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

