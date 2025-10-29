NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Neymar continuaría con su carrera deportiva con Santos FC en 2026 - Foto: EFE
Neymar Jr

Neymar no iría a Europa el próximo año, continuaría su carrera en el Brasileirao

octubre 29, 2025
Por: Natalya Baquero González
El futbolista brasileño anhela retomar a sus épocas de gloria que le permitieron brillar en varios equipos y la selección de Brasil.

El futbolista brasileño Neymar Jr. busca regresar a esas épocas de gloria en su carrera deportiva, lo cual le abriría las puertas nuevamente a nivel de selección, de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Pensando en retornar a una convocatoria de la selección de Brasil, hace unas semanas se puso en la mesa la posibilidad de que el “10” brasileño retornara el próximo año al balompié europeo, pero todo habría cambiado durante los últimos días, pues se conoció que existiría la posibilidad de que renueve con su actual club Santos.

Todo indica que el equipo de los amores de Ney, estaría dispuesto a extender el contrato al jugador por lo menos hasta junio de 2026, fecha en la que se dará inicio a la cita mundialista. Pero su continuidad estaría ligada al rendimiento, condiciones físicas del jugador y a la permanencia de los Peixe en el Brasileirao.

Así lo dio a conocer durante el pasado fin de semana el dirigente deportivo del Santos FC, Marcelo Teixeira: “Evaluaremos la situación en el momento adecuado. La tendencia es que Neymar se quede. El proyecto no es para seis meses, siempre estuvo dirigido al Mundial. Para Santos y Brasil. Evaluaremos las cuestiones financieras y las condiciones técnicas del jugador. No se ha hablado de renovación por ahora”, según la información compartida por el Diario As.

Esto teniendo en cuenta que el impacto del astro brasileño desde su retorno en enero de 2026 hasta la fecha no ha sido el esperado ni para la institución ni para la afición, pues hasta la fecha los Alvinegros se encuentran en riesgo de descender a la segunda categoría del balompié de Brasil.

Actualmente, los Santos FC se encuentran en la decimosexta casilla, con 32 unidades, un punto más que los equipos candidatos a abandonar el Brasileirao la próxima temporada; para no correr ese riesgo, es importante que comiencen a sumar de a tres; de lo contrario, complicaría su continuidad en la primera división del fútbol brasileño.

