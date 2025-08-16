NTN24
Luis Díaz

Así fue el gol con el que Luis Díaz le dio al triunfo y el primer título de la temporada al Bayern Múnich

agosto 16, 2025
Por: Luis Cifuentes
Luis Díaz, jugador colombiao del Bayern Múnich - Foto: AFP
Luis Díaz, jugador colombiao del Bayern Múnich - Foto: AFP
El jugador colombiano debutó con gol en su primer partido oficial de la temporada con el equipo alemán.

El jugador colombiano Luis Díaz anotó este sábado su primer gol vistiendo la camiseta del Bayern Múnich, equipo al que arribó semanas atrás proveniente del Liverpool tras un fichaje que superó los 70 millones de euros.

El guajiro fue titular en el primer partido oficial con el equipo bávaro este sábado y lo hizo de la mejor manera, anotando el gol que vale un triunfo y un título en la temporada 2025-2026.

Lo hizo en la Supercopa de Alemania entre Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga la pasada temporada, y Stuttgart, equipo campeón de la Copa de Alemania.

o

Díaz sacó a relucir toda su calidad a los 76 minutos, luego de recibir un centro desde la derecha en el área y cabecear con gran calidad para vencer al portero rival.

El gol del colombiano llegó en un momento importante del partido, cuando el equipo de Múnich ganaba 1 a 0, pero Stuttgart arreciaba en el ataque buscando a toda costa el empate.

Con el 2 a 0, el Bayern Múnich ampliaba su ventaja, no obstante, el equipo rival descontó por intermedio de Jamie Leweling, a los 93 minutos, y puso suspenso en el final del encuentro.

Finalmente, el equipo alemán terminó ganando 2 a 1 y consiguió su primer título de la presente temporada.

El inglés Harry Kane abrió el marcador muy temprano, a los 18 minutos, tras aprovecha un rebote en todo el bordo del área y disparar desde media distancia.

o

La Bundesliga arrancará el fin de semana del 22 de agosto y el Bayern Múnich será el encargado de abrir el telón del torneo cuando se enfrente en condición de local al Leipzig el próximo viernes.

