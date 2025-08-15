NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
La Vinotinto

'Bocha' Batista respondió incómoda pregunta sobre su salario y ser supuestamente uno de los mejores pagos del continente al frente de La Vinotinto

agosto 15, 2025
Por: Luis Cifuentes
Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
Se especula que el entrenador argentino es uno de los entrenadores que más ganan entre los seleccionadores de Suramérica.

La selección venezolana se medirá el próximo 5 de septiembre a Argentina y el 9 ante Colombia en Maturín para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas y soñar con la clasificación por primera vez a un Mundial.

La Vinotinto se ubica actualmente en la séptima posición con 18 puntos y se está quedando parcialmente con el cupo al repechaje para acceder a la cita orbital.

En la antesala de la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas que será crucial para las aspiraciones de La Vinotinto, el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista brindó una entrevista en la que habló del rendimiento de la selección a lo largo de las clasificatorias y las aspiraciones de cara a la última jornada.

o

A su vez, Batista respondió una incómoda pregunta sobre su salario ser uno de los mejores pagos del continente en su cargo al frente de La Vinotinto.

Una de las cosas de las que se habla mucho es que es uno de los mejores pagados a nivel de Sudamérica. ¿A usted eso le genera alguna presión o incomodidad o le genera importancia?”, fue la pregunta que le hicieron durante su entrevista en el canal de YouTube El Mundo es Balón.

La incómoda pregunta no fue evadida por el director técnico argentino, quien sin tapujos habló claro sobre el tema.

Me río porque, primero, no es la realidad lo que sale”, comenzó diciendo Batista al tiempo que negó que la cifra divulgada sea verdadera.

“A veces ponen cifras y digo ‘ojalá sea así’”, agregó.

En ese sentido, aseguró que no le da importancia a ese tema e insistió en que la causa risa porque la información sobre su salario no es cierta. “No le doy importancia a eso, yo solo lo que hago es trabajar de hacer las cosas lo mejor posible día a día por el sueño que tenemos”, explicó.

“Cuando salen estas cosas que no son verdad y hay que tener cuidado cuando se hablan de cifras, son feas. Lo tomo como un chiste y nos reímos con el cuerpo técnico”, subrayó.

Cabe recordar que Transfermarkt dio a conocer semanas atrás un listado de los entrenadores mejores pagos de selecciones en el que Batista aparece como uno de los de mayores ingresos, incluso por encima del Lionel Scaloni, técnico argentino campeón del mundo con su selección.

o

Batista, de acuerdo con Transfermarkt, es el de mejor salario en la actualidad a comparación de sus compatriotas Lionel Scaloni, técnico de Argentina, campeona del mundo y de la Copa América, y Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia.

Con 2.6 millones de euros anuales —moneda en la que el portal mostró la diferencia— (poco más de 3 millones de dólares), el entrenador de Venezuela se ubicó en la décima posición del ranking.

Este es el ranking de los entrenadores mejores pagados a nivel de selecciones, según Transfermarkt:

  1. Carlo Ancelotti (selección de Brasil) - €9.5M
  2. Thomas Tuchel (selección de Inglaterra) - €5.9M
  3. Julian Nagelsmann (selección de Alemania) - €4.9M
  4. Roberto Martínez (selección de Portugal) - €4.0m
  5. Didier Deschamps (selección de Francia) - €3.8M
  6. Marcelo Bielsa (selección de Uruguay) - €3.5m
  7. Ricardo Gareca (selección de Chile – a falta de la oficialización de su salida) - €3.3M
  8. Ronald Koeman (selección de Países Bajos) - €3.0M
  9. Luciano Spalletti (selección de Italia) - €2.8m
  10. Fernando Batista (selección de Venezuela) - €2.6M
  11. Gustavo Alfaro (selección de Paraguay) - €2.5M
  12. Lionel Scaloni (selección de Argentina) - €2.3M
  13. Néstor Lorenzo (selección Colombia) – €2.1M
  14. (13) Sebastián Beccacece (selección de Ecuador) - €2.1M
  15. Vincenzo Montella (selección de Turquía) €1.8m

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Fernando Batista

Eliminatorias mundialistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Deportes

Ver más
Jhon Arias | Foto: EFE
Jhon Arias

Jhon Arias fue despedido con una fuerte ovación en su último partido con el Fluminense, equipo al que salvó del descenso y con el que ganó una Copa Libertadores

Inicio del Gran Premio de Hungría 2025. (EFE)
Fórmula 1

Fernando Alonso, de 44 años, sobrepasó a candidato al título y dos décadas menor con maniobra llena de experiencia que impactó en la Formula 1

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

"Estamos buscando a los mejores para formar la Selección Venezolana": la FVF lanzó novedosa convocatoria a pocos días de los juegos de Eliminatorias

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos en vigilia - Foto Juan Barreto AFP
Defensoría del Pueblo

Defensor del Pueblo de Venezuela admite que vigilia atacada era pacífica y organizaciones responden: Investigue, no basta con comunicados

Jhon Arias | Foto: EFE
Jhon Arias

Jhon Arias fue despedido con una fuerte ovación en su último partido con el Fluminense, equipo al que salvó del descenso y con el que ganó una Copa Libertadores

Tomas Uribe junto a su padre, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

"No le acepto que se meta con mi familia": Álvaro Uribe le reclama a la juez de su caso y la togada le responde que si "se puede callar"

Pamela Anderson y Liam Neeson, actores de cine - Foto: EFE
Pamela Anderson

¿Pamela Anderson y Liam Neeson juntos?: surgen rumores de romance por este video

Presos políticos en Venezuela

Otra vez la presidenta del Circuito Judicial de Caracas: Niegan hábeas corpus a la activista Grajales

Víctima de estafa online - Foto de referencia Canva
Ciberseguridad

Expertos advierten sobre estafas en supuestos trabajos relacionados con "tareas simples" en redes sociales y plataformas

Foto referencia | EFE
Represión en Venezuela

"Lo siento señora ya no venga porque esto es una dictadura": el mensaje que los defensores públicos han dado a familiares de desaparecidos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano