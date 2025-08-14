Conmebol anticipa que el formato de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 "será totalmente distinto" y con menos cupos disponibles

Las Eliminatorias al Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá su última doble jornada en septiembre próximo y se conocerán las seis selecciones clasificadas de manera directa y una más al repechaje.

Cabe recordar que los cupos a la cita orbital de Norteamérica se ampliaron de 32 a 48 equipos, por lo que la Conmebol tendrá dos cupos directos más en comparación a las cuatro selecciones de la región que venían asistiendo a los mundiales.

No obstante, desde ya la Conmebol tiene la mira en las Eliminatorias para el Mundial de 2030, las cuales, según anunció una representante de la entidad, tendrán cambios significativos los cuales serán anunciados próximamente.

Según reveló Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) dichas clasificatorias tendrán un formato “totalmente distinto” al que se venía disputando desde el Mundial de Alemania 2006.

Jiménez indicó que, dado que tres selecciones ya tienen cupo asegurado por ser sedes de la cita orbital en medio de los festejos por el centenario, tendrán que cambiar el formato. Cabe resaltar que Paraguay, Argentina y Uruguay serán sedes del Mundial de 2030, motivo por el cual la clasificación estará en disputa únicamente entre las siete selecciones restantes.

"Estamos trabajando en las Eliminatorias 2030, es un tema que está en agenda. Ya tenemos tres clasificados y hay que darle una vuelta a las Eliminatorias para que no se vuelvan aburridas y darle competitividad a los tres equipos que ya van a estar clasificados", indicó en entrevista para el canal deportivo DSports.

A su vez, la funcionaria de Conmebol sostuvo que es un tema que vienen discutiendo al interior de la entidad deportiva con más de diez propuestas y advirtió que todavía no hay consenso al respecto. No obstante, afirmó que habrá cambios sí o sí.

"Se está trabajando mucho, en poco tiempo vamos a tener humo blanco. Estuvo difícil, se plantearon más de 10 tipos de Eliminatorias distintas y hasta ahora no pudimos llegar a un acuerdo, pero creemos que para noviembre la última opción va a ser buena", detalló. "El formato será totalmente distinto y nos va a posicionar a nivel mundial", agregó.

A su vez, Monserrat Jiménez advirtió que Sudamérica contará con los mismos cupos dispuestos actualmente y no tendrá plazas adicionales, incluso, con las selecciones ya clasificadas por ser sedes.

En ese sentido, de las siete selecciones sudamericanas que participarán en las Eliminatorias, solo tres clasificarán al Mundial de 2030 y una más al repechaje.

“Seguimos teniendo los cupos, quedarían tres cupos y medio disponibles para clasificar”, indicó.

Por otra parte, explicó que el nuevo formato, el cual se dará a conocer en noviembre próximo, dará acceso a otras competencias, por lo que no solo estará en juego la clasificación al Mundial de 2030.

“Estamos pensando en cambiar el concepto y estamos viendo que para los próximos cuatro años las Eliminatorias clasifiquen también a otros torneos”, explicó.

Así las cosas, el formato de las Eliminatorias como se conocen actualmente en el que todas las selecciones se enfrentan entre sí en partidos de ida y vuelta podría cambiar no solo para el Mundial de 2030, sino también para las próximas citas orbitales.