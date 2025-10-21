NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Diego Forlán

El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un partido de veteranos

octubre 21, 2025
Por: Diana Pérez
Diego Forlán | Foto: EFE
El exdeportista, de 46 años, bromeó diciendo que en 20 años de carrera “nunca me pasó esto”.

El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán se encuentra hospitalizado debido a una grave lesión que sufrió durante un partido de veteranos.

El exartillero del conjunto charrúa estaba disputando un partido de veteranos, mayores de 40 años, cuando se fracturó tres costillas.

Forlán se fracturó tres costillas mientras participaba en la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay con el club Old Boys.

En el clásico entre Old Boys y Old Christians, el exdelantero del Atlético de Madrid, cayó de forma aparatosa y tuvo que ser hospitalizado.

El medio Referí reveló que la acción en la que Forlán terminó fracturado se dio luego de que intentó rematar al arco rival.

Según han informado los medios locales, el exfutbolista abandonó el Complejo Azulgrana de Montevideo para ser llevado al hospital más cercano en donde le realizaron unos exámenes médicos.

Dichos exámenes médicos revelaron que Forlán tenía tres costillas fracturadas, así como también un pequeño neumotórax en el pulmón.

Ante la preocupación, el mismo Forlán se encargó de aclarar la situación en su conversación con el medio Ovación.

En la entrevista, el exftutbolista explicó: “La mañana del sábado la terminé con tres costillas rotas, la 4,5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón”.

“Me van a ingresar y poner un caño así drena. Me quedo ingresado hasta el martes”, agregó el campeón de una Copa América con Uruguay.

El exdeportista, de 46 años, bromeó diciendo que en 20 años de carrera “nunca me pasó esto”.

El uruguayo describió la jugada por la que terminó sufriendo la lesión y explicó que sintió un dolor constante “que no se me iba”.

De acuerdo con lo explicado, el tratamiento que recibió Forlán incluyó que le colocaran un drenaje en el pulmón para eliminar el líquido, así como también poder estabilizarle la respiración.

